France: à Sochaux, les syndicats de PSA se mobilisent pour la grève de mardi prochain

La France se prépare à vivre un mardi de contestation la semaine prochaine. Plusieurs syndicats appellent à une mobilisation générale de toutes les professions pour « l’augmentation des salaires et la défense du droit de grève ». Une revendication qui fait suite à la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés d’industries pétrolières qui eux-mêmes étaient en grève. Partout ce vendredi, les syndicats ont tenté de convaincre des travailleurs de faire se mobiliser avec plus ou moins de succès.

Devant l’entrée de l’une des plus grosses usines Peugeot en France, la grève pour l’instant semble un peu taboue. Un salarié quand on lui demande s'il va faire grève lance : « Je ne préfère pas répondre », un autre n'est pas encore sûr : « Je ne sais pas. On verra ».

Une minorité se montre en tout cas favorable à une mobilisation « pour les salaires déjà, pour les retraites ». Pour ces salariés qui veulent faire grève, ce qui rebute leur collègue est dû à la réaction de la hiérarchie : « Je pense que c’est un souci de la hiérarchie qui veut leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ils doivent un petit peu leur dire par rapport à leur place ou ceci cela. C’est illégal, mais ils ne se gênent pas ».

« Le fric, qui le fait ? C’est nous »

Jérôme Boussard, secrétaire général de la CGT PSA sur le site de Sochaux, milite pour une mobilisation d'ampleur : « Les salaires sont tellement bas que comment motiver les gens en leur disant, vous allez perdre une heure, deux heures pour gagner plus à la fin du mois. Le plan, c’est tractage et discussions avec les gars, pourquoi on va faire la grève, pourquoi perdre un peu de salaire aujourd’hui pour en gagner plus demain. Ça, il faut qu’on l’explique parce qu’il y a du pognon, il y a du fric. Et le fric, qui le fait ? C’est nous, les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers. On fait ce pognon et il est normal qu’on en profite un tout petit peu [...] La société Stellantis [maison mère de PSA ndlr] fait 8 milliards d’euros de bénéfices sur un premier semestre. Donc, il est temps de partager les richesses de l’entreprise avec les salariés, parce qu’on ne travaille pas pour rien. ».

Dans cette usine, mis à part la CGT, le syndicat Force ouvrière a indiqué rejoindre la grève ce mardi.

