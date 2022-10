France: le gouvernement craint-il l'embrasement social?

Les pompes à essence encore à sec, un appel à une journée de grève interprofessionnelle, une marche contre la vie chère derrière Jean-Luc Mélenchon, sur fond d'inflation et de hausse des prix, tous les ingrédients semblent réunis pour une explosion sociale en France. Face à ce risque, comment réagit le gouvernement ?

« Mélenchon, il est tout seul, pas un syndicat derrière lui et au sein de la Nupes ils ont intérêt à affaiblir la bête en vue de le "grand" remplacer », lâche un ministre bravache quand on lui demande s'il craint une manifestation d'ampleur lors de la marche contre la vie chère. Quand au risque d'extension des grèves au-delà du secteur pétrolier, il veut croire que la crise des carburants c'est une « instrumentalisation », inspirée des « gilets jaunes » et affiche un air dubitatif pour déclarer : « On va voir si ça monte ».

« Tout ce que veulent les Français, c'est de l'essence »

L'ambiance au gouvernement est donc à minimiser le risque d'embrasement social car dit-on, « tout ce que veulent les Français, c'est de l'essence ». Problème : l'essence manque toujours dans les stations et le retour à la normale promis par Emmanuel Macron pour « le courant de la semaine prochaine » paraît hypothétique. Les réquisitions de personnels lancées par Elisabeth Borne n'ont pas encore produit leur effet et ont radicalisé certains grévistes.

« Crispations »

La situation est inflammable. Un haut responsable de la majorité prédit - lui - une période difficile avec des « crispations » et conclut comme une mise en garde : « On va avoir un automne méchant ».

