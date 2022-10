France: les internes en médecine en colère et en grève

En France, les internes en médecine étaient dans la rue et en grève ce vendredi 14 octobre 2022. Ils protestaient contre l'allongement de leurs études d'une année, « en priorité » dans les déserts médicaux.

À Paris, ils étaient un millier rassemblés contre le projet d'une quatrième année d'internat de médecine générale. Les internes seraient incités à la réaliser en priorité dans les déserts médicaux. Une promesse du candidat Macron. Mais les syndicats dénoncent le risque d'être mal formés, de servir de main d'œuvre corvéable et de ne pas pouvoir assurer une qualité des soins pour tous.

« Coquille vide »

Pour Théophile Denise, premier vice-président de l'ISNAR-IMG, syndicat des internes en médecine générale, la réforme ne passe pas : « La quatrième année, elle ne s’est pas faite pour des raisons pédagogiques, elle s’est faite pour faire comme les autres spécialités et dans cette coquille vide, on a mis de l’accès aux soins, c’est-à-dire potentiellement nous envoyer dans des zones sous-denses où on ne sera pas encadré, où on n’aura pas de médecins à nos côtés et on va nous précariser nos conditions d’exercice tout simplement. »

« Il faut bien imaginer que des internes de quatrième année qui s’occupent de l’accès aux soins, cela veut dire que vous allez avoir votre médecin traitant qui est un interne et qui change tous les six mois. Est-ce que vous oserez lui confier des choses ? Est-ce que ce sera la personne la plus à même de vous accompagner ? Est-ce qu’il pourra exercer dans de bonnes conditions en termes de logiciel, matériel, etc. Tout cela, on ne sait pas et cela veut dire des soins aux rabais pour les patients », conclut Théophile Denise.

L'appui des aînés

D'autres manifestations ont réuni 2 000 personnes à Lyon et 400 à Strasbourg, selon des médias locaux, signale l'AFP. Dans leur rapport de force, les jeunes peuvent compter sur l'appui de leurs aînés. Du côté des hôpitaux, la CGT, la CFE-CGC, mais aussi les praticiens d'APH, les urgentistes de l'Amuf et les anesthésistes du SNPHARE avaient apporté leur soutien aux internes. Idem chez les libéraux, dont la plupart des syndicats (CSMF, Avenir Spé, SML) ont approuvé cette grève contre une réforme « irresponsable ». Plus mesuré, le premier syndicat de généralistes, MG France, partage « l'inquiétude des étudiants », tout en réclamant « une quatrième année répondant à leurs légitimes attentes ».

