Au Salon international de l’alimentation, l'innovation au service de la transition alimentaire

Les entrepreneurs libanais en quête de clients étrangers

De nombreux chefs d'entreprise libanais sont présents cette année au Sial. Cela fait trois ans qu’ils subissent l'effondrement de l'économie de leur pays et ils estiment que ce n’est que via eux, et les contrats qu'ils signeront avec des clients étrangers, que l'économie libanaise retrouvera un nouvel élan.



Sami Saïfan entrepreneur dans l'huile d'olive et les savons libanais, enchaîne les rendez-vous. Il est persuadé que ce travail de fond des entrepreneurs libanais permettra un renouveau pour son pays: « Le marché à l’export est la seule façon de poursuivre survire des industries qui sont en train d’exporter, qui sont en train de faire rentrer de nouveaux capitaux au lieu des capitaux qui ont été dilapidés dans les comptes en banque. L’exportation de produits agroalimentaire sera le pilier du nouveau Liban qui est en train de renaître. »



Son huile d'olive s'exporte dans près de trente pays, principalement auprès de la diaspora libanaise, mais il espère diversifier ses clients. C'est également le cas de Ralf Nasraoui directeur des exportations pour la marque de conserve Al Rabia du groupe Sonaco: « L’huile de sésame et le sésame sont devenus des produits de plus en plus à la mode. Tout le monde, que ce soit les hôtels, les restaurants, les importateurs et les distributeurs en commandent. On doit faire de l’export pour pouvoir amener le dollar au Liban, c’est la monnaie dont on a besoin. »



Des projets d'aide à la compétitivité de ces PME sont en cours. Ils doivent permettre d'augmenter les exportations de certains produits agricoles libanais de 50 millions de dollars l'année prochaine.