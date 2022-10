France: des hommages à Samuel Paty deux ans après son assassinat

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, est assassiné en pleine rue à la sortie de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, dix jours après avoir montré à sa classe des caricatures de Mahomet du journal Charlie Hebdo. Du vendredi 14 au lundi 17 octobre, tous les enseignants sont invités par le ministère de l'Éducation nationale à rendre un hommage facultatif au professeur selon les modalités de leur choix.

Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, enseignants et élèves vont honorer à travers la France la mémoire du professeur tué dans un contexte de regain d'inquiétude sur le respect de la laïcité et de la loi interdisant les signes religieux à l'école.

L'événement avait suscité une émotion considérable dans tout le pays. Comme en octobre 2021, écoles, collèges et lycées sont invités par le ministère de l'Éducation à rendre hommage au professeur..

Christine Guimonet est vice-présidente de l’Association professionnelle française des professeurs d'histoire et de géographie. Elle évoque l'impérieuse nécessité de soutenir les professeurs dans leurs enseignements :

« Il y a évidemment un avant et un après. Le simple fait de savoir qu’un professeur a été assassiné, c’est inacceptable. C'était très choquant [...]. Lorsqu’un professeur est attaqué dans sa pratique professionnelle par des parents, par des élèves, lorsqu’il est mis en cause, lorsqu’il est critiqué, il doit pouvoir, sans qu’il y ait l’objet d’un débat ou d’une discussion, faire l’objet d’un soutien de ses collègues et puis un soutien de la hiérarchie à tous les niveaux. Ça, c’est fondamental ».

Construire une société plus tolérante

Olivier, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, condamne fermement l'attaque terroriste. Il explique toutefois qu'il a décidé de ne pas organiser de commémoration avec ses élèves : « Ce qui me semble plus intéressant, c’est de construire, avec tous les élèves, des collègues aussi, une société où l’on vit ensemble où plus que l’on se tolère, on accepte les différences de toutes et tous et où on construit un monde meilleur demain. Un monde où les valeurs de la République ne seraient pas que des mots qui seraient écrits sur des frontons, mais seraient des choses que l’on fait vivre au quotidien. »

« Et moi, s’il y a un "hommage" à rendre à Samuel Paty, je pense que c’est le travail de dizaines de milliers de professeurs qui tous les jours forment les élèves, mais aussi écoutent les élèves pour lutter contre toute forme de discrimination, explique le professeur. Rendre hommage à Samuel Paty, c’est que deux gamines qui sont amoureuses se tiennent la main et qu’il ne leur arrive rien. Je ne dis pas ça parce que je suis dans le 93, parce que je pense dans certains quartiers cossus du XVIe arrondissement de Paris, ça peut être la même chose ».

