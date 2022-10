France : la gauche marche «contre la vie chère» à Paris, avant une semaine sociale tendue

La marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par l'alliance de gauche Nupes dans les rues de Paris ce dimanche 16 octobre. REUTERS - STEPHANE MAHE

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche 16 octobre à Paris à l’appel de l’union de la gauche. Si, sur le papier, il s’agissait de protester contre l’augmentation du coût de la vie et l’inaction climatique, le contexte social, avec la grève dans les raffineries, et politique, avec la réforme du chômage ou des retraites, donne des ailes à la Nupes, qui voit dans ce premier rendez-vous dans la rue les prémisses d’un mouvement beaucoup plus large.