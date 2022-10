La France compte «former 2000 soldats ukrainiens» sur son territoire

La France va former durant plusieurs semaines jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens, annonce le ministre de la Défense Sébastien Lecornu dans Le Parisien ce dimanche 16 octobre 2022. C’est la première fois que la France s’engage sur un programme de formation militaire de cette ampleur depuis le début du conflit en Ukraine.

La France avait déjà reçu des artilleurs ukrainiens pour leur apprendre à utiliser les fameux canons Caesar, mais cette fois le programme annoncé par Sébastien Lecornu est d’une toute autre ampleur. Jusqu’à 2 000 soldats seront accueillis en France pour des formations sur trois niveaux : formation généraliste du combattant, logistiques et formation sur les matériels fournis par la France. Depuis le début du conflit, d'autres pays que la France ont accueilli des soldats ukrainiens pour des sessions d'entraînements sur leurs territoires, en particulier le Royaume-Uni.

Les formations sur le matériel se feront sur les canons Caesar, mais aussi les missiles antichars Milan, les missiles antiaériens Mistral et bientôt le système de missile de défense Crotale. Ce dernier sera livré prochainement aux Ukrainiens, comme l’a indiqué cette semaine le président français Emmanuel Macron.

Des Crotale pour défendre le ciel ukrainien

Sébastien Lecornu n’a pas précisé combien de systèmes Crotale seront livrés à l’Ukraine, déclarant simplement que leur nombre sera « significatif pour défendre leur ciel ». Il n’y aura pas de manque pour l’armée française, précise également le ministre de la Défense, car ce dispositif a vocation à être remplacé par les systèmes Mamba, plus récents et plus performants que les Crotale.

Un lanceur de missile Crotale lors du défilé du 14-Juillet en 2006 (Image d'illustration) © Wikimedia Commons CC BY SA 3.0 David Monniaux

Sébastien Lecornu affirme enfin que la France figure parmi les cinq premiers pays en termes d’aide militaire à l’Ukraine – et qu’ayant fait le choix « d’être discret » sur cette aide, elle fait bien davantage qu’indiqué par les classements internationaux publiés ces dernières semaines. L’Institut Kiel pour l’économie mondiale la place au 7e rang en termes absolus concernant les aides à l'Ukraine, et au 22e rang si l’on rapporte le montant de cette aide au PIB national.

