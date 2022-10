Crash du vol Rio-Paris: les échanges dans le cockpit avant le crash, un «moment terrifiant»

FRANCE / AÉRONAUTIQUE

Les voix des pilotes ont résonné dans la salle d'audience lundi 17 octobre 2022 au procès de l'accident du vol Rio-Paris. Depuis une semaine, Airbus et Air France comparaissent pour « homicides involontaires ».

Les 4 minutes 30 d'échanges dans le cockpit qui ont précédé le crash, enregistrées par l'une des boîtes noires, ont été diffusées à huis clos, c'est-à-dire sans le public et sans la presse, mais devant les proches des 228 victimes. On y entend les pilotes dépassés par plusieurs défaillances techniques, notamment celle des sondes Pitot qui mesurent la vitesse de l'avion.

« Un moment terrifiant »

Pour Me Jakubowicz, avocat de l'association de familles de victimes « Entraide et solidarité » au micro de Marine de la Moissonnière, leur responsabilité n'est clairement pas en cause, contrairement à ce qu'affirme Airbus depuis le début du procès. « On a entendu des voix d'outre-tombe, c'était un moment terrifiant parce qu'on entend ces pilotes, et ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver... On le voit bien à la fin d'ailleurs, parce qu'au moment où l'avion va taper comme ils disent -"on va taper"-, ils ne le voient pas venir.

Les alarmes, on les a entendues, et c'est obsédant, quand on a besoin de se concentrer d'entendre ces alarmes dans tous les sens, moi ça reste gravé dans ma tête, alors j'imagine ce que ça a été la leur...

De la part des pilotes il y a un professionnalisme qu'il faut saluer, jusqu'au bout ils ont tout essayé, et ils sont d'un calme, même si par moments les voix s'élèvent un petit peu, on entend "bordel qu'est-ce qui se passe... on a tout tenté", et on l'entend qu'une fois et de façon très posée, très raisonnée, et on a la preuve que ce que nous dit Airbus, c'est grotesque ! » Une séquence sonore qui rend « définitivement » leur « honneur qu'on essaye de piétiner à ces pilotes », martèle Maître Jakubowicz.

Pour Ophélie Toulliou, qui a perdu son frère dans l'accident, leur responsabilité n'est clairement pas en cause, contrairement à ce qu'affirme Airbus depuis le début du procès. Les pilotes « se sont battus contre une machine et jusqu'au bout ».

Tout du long j'ai eu beaucoup de peine pour eux... ils sont battus, jusqu'au bout et ils ont perdu... ce sont pas 'juste trois idiots' qui étaient aux commandes comme on nous le laisse entendre... quand on entend ces audios on se dit : chapeau les mecs... Ophélie Toulliou, soeur d'une victime du crash du Rio-Paris : je me suis mise à la place des pilotes et me suis dit : les pauvres...

Le procès d'Air France et d'Airbus pour « homicides involontaires » s'est ouvert lundi 10 octobre 2022. C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie : à bord de l'avion qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique, le 1er juin 2009, 216 passagers et 12 membres d'équipage. Confrontés à des défaillances techniques, de nuit et par mauvais temps, les pilotes ont perdu le contrôle de l'A330. En cause : le givrage des sondes Pitot. Ce procès a pour but d'établir les responsabilités des deux fleurons de l'économie mondiale.

Des débris du vol AF447 Rio-Paris. REUTERS/Brazilian Air Force

