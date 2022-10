Emmanuel Macron reçoit les parents de Lola, dont le meurtre suscite l’émoi en France

C'est un fait divers qui fait réagir la France et l'Élysée : une petite fille de 12 ans a été tuée le vendredi 14 octobre. Son corps a été retrouvé dans une malle en bas de chez elle, dans le 19e arrondissement de Paris. Une femme de 24 ans a été mise en examen pour « meurtre » et « viol aggravé », et placée en prison.

Face à cette histoire qui secoue tout le pays, le président Emmanuel Macron a fait part de « toute sa solidarité et tout son soutien » aux parents de Lola qu'il a reçus ce mardi à l'Élysée. « Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et qui nous bouleverse tous », a indiqué l'Élysée.

Tout commence vendredi soir avec la découverte du corps de Lola, 12 ans, dans une caisse en plastique opaque à roulettes. C'est un sans domicile fixe de 42 ans qui a fait cette macabre découverte. Le corps de la collégienne était caché par des tissus.

Les parents de Lola, inquiets de voir que leur fille n'était pas rentrée du collège aux alentours de 15 heures, comme tous les vendredis, avaient signalé sa disparition dans l'après-midi, au commissariat de leur quartier. Le père de Lola, gardien de la résidence, a regardé les images des caméras de surveillance et a vu sa fille rentrer vers 15h15 avec une jeune femme inconnue qui se révélera être la principale suspecte du meurtre. Puis vers 17 heures, cette même femme ressort de l'immeuble avec une malle. Ce sont donc ces images, ainsi que des témoignages, qui ont permis d'identifier la suspecte.

Le mobile du crime reste encore flou

Cette principale suspecte est une femme d’origine algérienne et âgée de 24 ans, qui souffrirait de troubles psychiques et qui n'a pas de domicile fixe. Elle est arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour d'étudiante. Elle est connue des services de police parce qu'elle a été victime de violences conjugales en 2018. Le 21 août dernier, elle a été interpellée dans un aéroport français pour défaut de titre de séjour. Une obligation de quitter le territoire français lui avait alors été délivrée automatiquement, mais elle n'avait pas encore été appliquée. Autant d'éléments dont se sont emparées plusieurs personnalités d'extrême droite pour tenter de créer une polémique sur les réseaux sociaux.

Arrêtée samedi matin, cette femme a reconnu les faits dans un premier temps. Elle a avoué avoir entraîné Lola jusqu'à l'appartement de sa sœur qui vit dans le même immeuble que l'enfant, puis l'avoir agressée sexuellement et tuée, avant de se rétracter. Lundi, elle a donc été mise en examen pour « meurtre de mineur de moins de 15 ans » aggravé et « viol sur mineur avec actes de torture et de barbarie ». Son mobile reste pour l'instant flou, une altercation avec la mère de Lola pourrait être envisagée.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les camarades de classe de Lola ainsi que pour les habitants du quartier. Lundi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, se sont rendus dans le collège que fréquentait Lola.

