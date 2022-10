France: la grève dans le secteur nucléaire gagne du terrain, sans incidence pour le grand public

À l’appel de la CGT et FO, la grève pour la hausse des salaires s'est propagée à dix centrales nucléaires sur les dix-huit que compte la France. Le mouvement touche les opérations de maintenance de certains réacteurs à l’arrêt. Pour l’instant la grève n’a pas d’incidence pour le grand public

Ce n’est pas la première fois que des grèves touchent des centrales nucléaires, mais il est rare que le mouvement soit national. Plusieurs sites sont confrontés ces dernières semaines à des grèves, parmi lesquels celui de Gravelines. Dans la plus puissante centrale d'Europe de l'Ouest, trois réacteurs sur six sont concernés par le mouvement qui réclame une augmentation des salaires.

Pour Claude Martin, secrétaire fédéral CGT des mines et de l’Énergie, joint par Altin Lazaj, de la rédaction Économie, la grève dans le nucléaire ne remet en cause la production d'électricité en France. « Il y a des grèves dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures gazières et électriques. Il y a des grèves mais il y a aussi une notion de service public, donc il n'est pas rare que des agents soient en grève et qu'ils soient, d'une certaine manière, réquisitionnés pour assurer le service public. Les agents sont très investis et comprennent très bien que s'il y a des problèmes sur leur réseau, ils iront les réparer même s'il y a des grèves. C'est pareil dans les centrales nucléaires où le système technique fait que quand on reçoit un message pour la production, on doit remonter la charge. »

Si la grève ne pénalise pas les usagers, elle risque de repousser les dates de remise en service des réacteurs en maintenance, ce qui renforce les inquiétudes sur l'approvisionnement en électricité pour cet hiver.

La France est fragilisée par une production électrique nucléaire au plus bas, en raison de travaux ou de problèmes de corrosion. Une large part du parc nucléaire est indisponible pour des raisons techniques. L'objectif d'EDF est d'avoir le maximum d'unités en production en janvier-février, au moment où les températures sont susceptibles d'être particulièrement froides.

