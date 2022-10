Grève en France: manifestations et perturbations dans les transports en commun

De la fonction publique à l'énergie en passant par les transports publics, de nombreux secteurs ont répondu à l'appel des syndicats. Des perturbations ont été observées dans les transports en commun, notamment dans les trains régionaux ainsi que sur les réseaux d'Ile-de-France opérés par la SNCF.

Dans l'industrie pétrolière d'où est parti le conflit fin septembre, la grève devait se poursuivre mardi chez TotalEnergies, dans les équipes de raffinage et/ou de dépôt de carburants. La CGT décidera mardi soir de la suite du mouvement. Environ 350 à 400 personnes étaient réunies mardi matin devant la centrale de Gravelines, plus grande centrale nucléaire française, dont des salariés ont voté lundi lors d'une AG la poursuite de la grève pour les salaires.

À Marseille, 2 200 personnes se sont rassemblées sur la Canebière et ont affiché des pancartes de « soutien aux grévistes des raffineries », mais les protestations visaient surtout la réforme des lycées professionnels voulue par le gouvernement.

"Aujourd'hui, il n'y a plus de justice sociale. D'un côté il y a ceux qui se gave et de l'autre côté, la misère et la pauvreté qui se développent de plus en plus et on le voit bien plus à Marseille dans les Bouches-du-Rhône où on a un taux de pauvreté de plus de 25% ", selon un manifestant marseillais, au micro de notre correspondant, Yoram Melloul.