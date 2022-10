Meurtre de Lola: de l'émotion à la récupération politique, en France

Après la mort de Lola vendredi dernier à Paris, c’est d’abord l’émotion face à ce drame qui a émulé sur les réseaux sociaux et dans les déclarations politiques. Mais rapidement, l’affaire a été utilisée pour remettre sur le devant de la scène le débat sur l’immigration, notamment par le Rassemblement national et Reconquête.

Publicité Lire la suite

Après la découverte du corps de Lola dans une malle près de chez elle, à Paris, les hommages à la jeune fille sordidement assassinée ont afflué de toutes parts. #Lola, #JusticePourLola... Ces mots-dièse sont en tête des tendances sur le Twitter français depuis vendredi dernier. Et cette émotion a surgi dans le débat politique, instrumentalisée par l'extrême droite.

La principale suspecte du meurtre, une Algérienne de 24 ans, était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août dernier. Un point sur lequel ont insisté les deux partis d’extrême-droite dans leurs multiples attaques contre la politique migratoire du gouvernement. Ils estiment l'exécutif trop laxiste par rapport à la mise en application des obligations de quitter le territoire.

« Justice pour Lola ! »

Et si Marine Le Pen avait la tribune de l'Assemblée nationale pour le faire, Reconquête, le parti d’Éric Zemmour a, lui, investi massivement les réseaux pour en avoir une. Lundi, il a acheté deux noms de domaine sur Internet afin de créer les sites web justicepourlola.fr et manifpourlola.fr. Le mot clef associé à ce dernier a été à son tour propulsé en tête des tendances sur Twitter par des proches de Marion Maréchal et d’Éric Zemmour.

►À lire aussi : À la Une : l’affaire Lola tourne à la polémique politique

Peu de temps après, Samuel Lafont, le responsable de la communication et de la stratégie numérique du parti de Zemmour, publiait sur son site une pétition appelant à manifester pour demander « Justice pour Lola ! » ce jeudi à Paris. Près de 40 000 signatures avaient été recueillies à la mi-journée.

Pour ne pas être en reste, sur la toile comme dans la rue, Marine Le Pen a publié sur Twitter la vidéo de son intervention dans l’hémicycle mardi. Et son lieutenant Jordan Bardella a annoncé sa présence à ce rassemblement à la tête d'une délégation d'élus du Rassemblement national.

« C'est une honte »

La séance de questions au gouvernement a d’ailleurs été houleuse dans l’hémicycle. Plusieurs ministres sont montés au créneau, et notamment la première d'entre eux, Élisabeth Borne. Elle a réclamé « un peu de décence » et le respect de « la douleur de la famille », en réaction à une intervention de la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, qui assurait que « la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire ».

Avant elle, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a accusé la droite de « démagogie » et de « se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme d'un marchepied ». Et d’ajouter : « C'est une honte. »

Ce mercredi, lors du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a réagi aux accusations de l’opposition. Il a reconnu que le gouvernement « devait faire mieux » pour « que les OQTF soient suivis d’effets ».

Le niveau de respect des OQTF aujourd'hui est le niveau maximal connu du temps du quinquennat du président Sarkozy.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement Valérie Gas

Du côté de la gauche, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a dénoncé « une forme d’indécence totale à utiliser un événement de cette nature pour chercher à revenir sur la question migratoire qui n’a rien à voir ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne