Procès de l'attentat de Nice: Christian Estrosi se défend de toute faille dans la sécurité

Au procès des attentats de Nice, la cour a entendu ce jeudi après-midi, Christian Estrosi, maire de Nice de 2008 à juin 2016 puis à partir de 2017, qui était premier adjoint à la sécurité en ce 14 juillet 2016. Au cœur de son audition, la question d’éventuels manquements à la sécurisation de la « Prom », la Promenade des Anglais. Ce n’est pas le sujet du procès en cours, mais le dispositif de sécurité a fait l’objet de nombreuses critiques et interrogations lors des témoignages des parties civiles, dont le président s’est fait ponctuellement le porte-parole.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale au Palais de justice de Paris, Laura Martel

D’emblée, Christian Estrosi promet de n’éluder aucune question, mais c’est d’abord dans un préambule lyrique qu’il se lance, évoquant pêle-mêle un accord de paix signé à Nice en 1538, ses souvenirs d’enfance de la Prom', son émotion face à l’attentat, sa proximité avec les victimes. Côté parties civiles, quelques soupirs agacés se font entendre.

En venant à la sécurité de ce soir-là, l’édile, fiches à l’appui, cite chiffres et législation, affirme que les policiers municipaux étaient plus nombreux qu’en 2015, et surtout, renvoie la responsabilité du dispositif à l’État. La sécurisation des grands évènements, insiste-t-il, « est de la compétence nationale », les réunions préparatoires étaient sous autorité préfectorale.

Des réunions au cours desquelles le scenario d’une attaque au camion « n’a jamais été envisagé », pointe alors le président Raviot. « A posteriori, on peut toujours se demander pourquoi on n’a pas imaginé ce qui était improbable » défend Christian Estrosi, rappelant que ce mode opératoire était « une première en Europe ».

Et le président le relance : et cette « dizaine de repérages » qu’a pu faire le terroriste, malgré la vidéo-surveillance? Avec plus de 1 800 caméras, « impossible pour l’œil humain » de détecter un tel comportement, mais la surveillance a permis « de reconstituer le parcours du tueur », argue le maire.

C’est donc « un dispositif très utile pour résoudre les affaires, mais dont l’utilité en amont est sujette à caution » fait remarquer le président à celui qui, après l’attentat à Charlie Hebdo, avait affirmé que « si Paris avait le même réseau de télésurveillance que Nice, les frères Kouachi n’auraient pas passé trois carrefours sans être neutralisés ».

►A lire aussi Procès de l'attentat de Nice: la tragique histoire de la famille de Laura

On voudrait bien qu'il nous dise la vérité, qu'il n'y avait pas assez de policiers... Autant qu'on sache la vérité dans cette histoire de protection. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais quand même, il était maire, agent aussi. Un coup, ils disent que c'est le préfet, un coup que c'est le président Hollande... On est perdu dans tout ça. Colère et déception des parties civiles après l'audition de Christian Estrosi Yoram Melloul

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne