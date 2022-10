Les révélations sur les abus d'un ex-évêque relancent le débat sur la communication de l'Église

La semaine dernière, l'hebdomadaire Famille Chrétienne révélait que l'ancien évêque de Créteil, en région parisienne, avait commis des actes de voyeurisme sur deux hommes majeurs dans les années 1990. Depuis, d'autres victimes se sont fait connaître. Vendredi 21 octobre, la conférence des évêques de France a estimé que le Vatican devrait mieux communiquer sur les sanctions.

Michel Santier, ancien évêque de Créteil, avait été condamné en novembre 2021 par le Vatican juste avant son départ à la retraite. En cause, des « abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs » dans les années 1990, quand il était prêtre à Coutances dans la Manche et directeur de l'École de la foi, une école de formation à la prière pour les jeunes adultes. C'est en 2019 que les victimes signalent les faits et que ce dernier présente sa démission de manière prématurée la même année.

Depuis cette révélation faite par le magazine Famille Chrétienne il y a une semaine, d'autres victimes se seraient manifestées, selon l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun. Ce dernier précise avoir adressé un signalement à Rome et fait en sorte que le procureur de la République soit également informé. De son côté, la conférence des évêques de France reconnaît un manque de communication de Rome après les sanctions prises contre Michel Santier. Le président de la conférence, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, préconise une plus grande clarté sur les procédures canoniques et les mesures qui peuvent en découler.

Une assemblée plénière à Lourdes en novembre

« J'entends et je reçois aussi les critiques formulées autour de l'absence de communication des mesures romaines quand elles ont été édictées », écrit Mgr de Moulins-Beaufort. J'entends aussi la demande d'une plus grande clarté sur ces procédures canoniques et les mesures qui peuvent en découler [...]. Nous devons réfléchir à des changements dans nos procédures, dans notre façon de les mener comme d'en communiquer les résultats », conclut-il.

Les évêques, assure-t-il, travailleront sur les changements à apporter dans les procédures et la manière de communiquer sur les résultats lors de l'assemblée plénière de leur conférence, en novembre, à Lourdes. Un groupe de travail mis en place fin 2021 sur les bonnes pratiques face aux plaintes doit également faire des recommandations. L'ensemble de ces réflexions et propositions sera ensuite transmis à Rome, selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort.

