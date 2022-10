Urgences pédiatriques saturées: les soignants pressent Emmanuel Macron d'agir

En France, les services de pédiatrie dans les hôpitaux sont saturés, en particulier en Île-de-France. Face à l'urgence, 4 000 pédiatres signent une lettre au président Emmanuel Macron pour l'appeler à agir.

Publicité Lire la suite

Avec l'arrivée de l'automne et des premiers frimas en France, les cas de bronchiolite se multiplient. Une épidémie habituelle et prévisible. Pourtant, cette année, plus encore que d'habitude, l'affluence d'enfants malades sature des hôpitaux pédiatriques qui fonctionnaient déjà en sous capacité. Vingt pour cent des lits d'hospitalisation sont en effet fermés, des blocs opératoires sont à l'arrêt et des équipes de Samu sont immobilisées.

Résultat, de jeunes enfants en état grave ont dû être transférés loin de leur domicile. Certains ont même été renvoyés chez eux sans traitement. Et des opérations ont été déprogrammées. « Nous sommes obligés de trier nos patients », résument les pédiatres dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron, et cela « met en danger les enfants » expliquent-t-ils tout en dénonçant une « inaction politique irresponsable ».

Selon les signataires du courrier, si les hôpitaux tournent au ralenti et sont débordés, c'est à cause du manque de personnel médical et paramédical. Épuisement, manque de reconnaissance et de financement, politique inadaptée... Ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur poste sans être remplacés.

En réponse à la missive des pédiatres, le gouvernement a reconnu être « conscient du problème » par la voix de la ministre déléguée de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo. Le problème n'est pas nouveau. Il y a deux ans, le Ségur de la Santé avait consacré plus de 8 milliards d'euros à la revalorisation des soignants

(Avec AFP)

► À lire aussi : Crise de l’hôpital en France: «les conditions de travail sont catastrophiques»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne