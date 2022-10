France: des streameuses dénoncent le harcèlement dans le monde du jeu vidéo

Après #metoo, qui encourage la prise parole des femmes en cas de viols ou d'agressions sexuelles et a fait naître d'autres hashtags comme #metooinceste ou #metoomedia, voilà maintenant des révélations dans le milieu du jeu vidéo et du streaming, avec un ras-le-bol de certaines figures de ce mouvement. La dernière à s’insurger sur les réseaux sociaux s’appelle Maghla.

Maghla est une jeune femme de 28 ans. Elle s'est fait connaître en commentant face caméra des jeux vidéo. Un univers très sexiste. Aujourd’hui, Maghla est l'une des personnalités influentes sur YouTube et Twitch avec quasiment 700 000 « followers ». Une vedette de la toile, à tel point que la marque Yves Saint-Laurent en a fait son égérie.

La notoriété a aussi ses inconvénients et cette semaine Maghla qui n’en peut plus à décider de parler. Elle raconte sur Twitter les insultes, les menaces de mort et le harcèlement sexuel dont elle est victime au quotidien. Elle a tweeté de nombreuses publications sur ces sujets pour dénoncer certains agissements sur la toile.

Elle explique découvrir un clip évoquant directement son décolleté : elle ne peut pas s'habiller comme elle le souhaite, sans quoi elle s'expose à des réactions déplacées, des commentaires qui appellent à la violer. Maghla a aussi dévoilé comment sur des forums certains internautes mal intentionnés font des montages photos et vidéos d'elle afin de la mettre en scène dans des actes sexuels.

Et ce n'est pas la première fois qu'elle dénonce ces comportements. Il y a trois ans, Maghla a fait un burn-out en raison de sa charge de travail et des vagues de cybersexisme qu'elle affirmait subir sur les réseaux sociaux. Elle décrit donc son quotidien comme un enfer.

Pas un cas isolé

Le monde du streaming a fait et fait encore rêver. La notoriété est importante, le gain d'argent aussi. Il y a de plus en plus d'adeptes. Mais l'univers n'est pas rose et Maghla n'est donc pas un cas isolé. Les femmes sur Twitch et YouTube parlent depuis longtemps et dénoncent depuis des années ces agissements. Beaucoup ont porté plainte, se sont exprimées, ont identifié leurs agresseurs.

Dans les dernières révélations, cette semaine, la vidéaste Shironamie a diffusé une discussion avec un inconnu qui était en train de la menacer de mort et de viol au téléphone. Une semaine plus tôt, Amouranth, avec ses 6 millions d'abonnés à sa chaîne Twitch, a décrit les violences psychologiques dont elle a longtemps été victime de la part de son mari.

Ces actes sont répréhensibles, car le cyberharcèlement est un délit. Il est puni par la loi, avec des peines pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 35 000 euros d'amende. C’est la même chose pour la menace : l’auteur risque six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. En cas de chantage, l’auteur encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

