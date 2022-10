Attentat de Nice: les proches de l'auteur de l'attaque à la barre

Au procès de l’attentat de Nice, la cour d'assises spéciale de Paris se penche cette semaine sur le profil et le parcours de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui a tué 86 personnes et blessé des centaines d'autres au volant de son poids lourd le 14 juillet 2016. Après les enquêteurs anti-terroristes hier, ses proches étaient ce mercredi 27 octobre à la barre, notamment ses parents, qui n’avaient pas revu leur fils depuis 2012, mais sont venus de Tunisie pour tenter d’éclairer la cour sur sa jeunesse.

Avec notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Laura Martel

Pendant une semaine, la cour d'assises spéciale de Paris tente de cerner la personnalité de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ce Niçois de nationalité tunisienne, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés.

« Nous demandons pardon au peuple français. 86 morts, c’est un bilan de guerre, je le condamne », débute le père de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui, à la barre, cherche toujours une explication au crime de son fils : « Je ne sais pas s’il avait pris des drogues, n’avait pas sa conscience mentale ou s’il y a été poussé ». L’agriculteur, qui reconnait avoir frappé ses enfants, décrit un adolescent « étrange », « brutal », intolérant à la frustration. Un jour, il enferme sa famille avec des chaînes, un autre, il défonce portes et fenêtres. Le père l’emmène chez le psy, mais le jeune homme de 19 ans arrête les anxiolytiques prescrits, refuse de revenir consulter.

« Chez nous, poursuit le témoin, on est musulman pratiquant, mais pas fanatique. Mon fils, lui, n’a jamais fait la prière. Il boit, chante et danse ». Le président l’interroge alors sur son incarcération pour des soupçons d’activités islamistes. « Sous Ben Ali en 1991, on pouvait être dénoncé pour une barbe », balaye l’agriculteur. « Vous êtes pour la charia ? », « Non, chacun fait ce qu’il veut » répond le témoin.

Pêle-mêle malaisant de questions

Mais les avocats de parties civiles se lancent alors dans un pêle-mêle malaisant de questions sur l’homosexualité, la polygamie ou l’école coranique qu’a fréquentée son fils. « On n’est pas là pour juger monsieur ou sa pratique religieuse » doit rappeler le président. Entre émotion et impuissance, la mère de Mohamed Lahouaiej Bouhlel confie, elle, que l’idée qu’il soit l’auteur de la tuerie « n’arrive pas à entrer dans (s)a tête ». « Vous savez que votre fils est mort, qu’il a tué 86 personnes », martèle un avocat. « Vous espérez de ce procès une autre vérité que celle de votre fils perpétrant l’attentat ? », la relance un autre. « Je le souhaite », souffle-t-elle tête basse.

