France: le débat public s'ouvre sur le nucléaire malgré les intentions affichées de Macron

Le chantier de l'EPR de Flamanville REUTERS/Benoit Tessier

Quel avenir pour le nucléaire en France ? C'est la question posée aux Français par la Commission nationale du débat public. Un débat qui s’est ouvert jeudi pendant quatre mois sur l'avenir énergétique du pays alors qu’Emmanuel Macron et EDF ont déjà fait part de leurs intentions : construire six nouveaux EPR, des réacteurs « nouvelle génération », pour sortir des énergies fossiles et parvenir à la neutralité carbone en 2050. Alors à quoi va servir ce débat ?