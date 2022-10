Emmanuel Macron annonce un milliard d'arbres d'ici 10 ans: on ne plante pas pour planter, répondent les experts

Après les incendies hors norme de cet été, le chef de l'État veut densifier les espaces boisés en France. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, vendredi 28 octobre, avec notamment la plantation d'un milliard d'arbres en France. Mais attention à la façon dont ces arbres seront plantés, préviennent déjà certains chercheurs !

Publicité Lire la suite

En France métropolitaine, la forêt représente 17,1 millions d'hectares, soit 31% du territoire et 2,9 millions d'hectares en plus depuis 1985, selon les chiffres de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Une forêt qui a souffert des incendies de l'été et plus globalement des effets du réchauffement des températures.

Plus de 300 pompiers, maires, pilotes d'hélicoptères, bénévoles et acteurs de la société civile ont été reçus à l'Élysée ce vendredi. Emmanuel Macron avait annoncé cette rencontre en août, lorsqu'il s'était rendu en Gironde, théâtre de feux de forêt très intenses. Emmanuel Macron a fait part de son ambition : « Notre cap, c'est de pouvoir replanter un milliard d'arbres en dix ans, soit 10% de nos forêts... c'est faisable et même c'est ce que nous devons faire ! »

► À lire aussi : rattrapé par l'enjeu climatique, l'exécutif cherche à verdir le ton

Un formidable chantier d'aménagement du territoire selon le chef de l'État. Mais attention, selon Jonathan Lenoir, chercheur au CNRS et spécialiste en écologie forestière, planter beaucoup d'arbres sans une minutieuse concertation en amont peut parfois être contre productif. Il est au micro de Pierre Olivier, du service France. « Ce n'est pas forcément en plantant des arbres partout que l'on va régler le problème. Il y a des écosystèmes beaucoup plus intéressant sur le plan du stockage de carbone que la forêt donc il faut vraiment réfléchir à la manière dont on plante ces arbres, où on les plante, et ensuite qu'est-ce qu'on plante puisqu'une essence choisie aujourd'hui n'est pas forcément adaptée au climat d'ici cinquante ans... »

boiser les zones humides (induit) un effet négatif sur le stockage de carbone puisque c'est dans les tourbes et dans les zones humides que ce stockage se fait et sur le plus long terme Jonathan Lenoir (CNRS): boiser les zones humides, une mauvaise idée Pierre Olivier

Planter pour planter : une fausse bonne idée

Planter pour planter ne fait pas une politique forestière, ont renchéri des spécialistes de la forêt de l'Office national des forêts -qui a perdu plus de 30% de ses effectifs en vingt ans- et de l'ONG Canopée. « Planter pour planter, c'est un leitmotiv commercial, ce n'est pas un plan de gestion de la forêt », a-t-il ajouté, estimant que les plantations massives financées par le plan de relance - un plan de « repeuplement » des forêts de « 50 millions d'arbres » sur 2020-22 pour un budget de 200 millions d'euros - avaient été faites « dans la précipitation », avec des choix essences « contestables ».

4⃣0⃣ parlementaires de partis différents ont signé la tribune pour demander un débat sur l'avenir de l'@ONF_Officiel dans le #PLF2023 : https://t.co/Z03Li48oIf

Si les débats ne sont pas empêchés par le 49.3, les parlementaires pourraient enfin réaugmenter les postes de l'ONF 🤞 pic.twitter.com/vRmwc43MmD — Canopée Forêts Vivantes (@Canopee_asso) October 28, 2022

Outre la plantation d'un milliard d'arbres, Emmanuel Macron a aussi annoncé 150 millions d'euros pour les services de secours incendie et le passage de la flotte française de canadair de 12 à 16 d'ici à 2027. Durant l'été 2022, 72.000 hectares ont été incendiés, « soit six fois plus que la moyenne des dix dernières années », a souligné Emmanuel Macron.

► À lire aussi : en France, après les violents incendies de forêt, vingt-six suspects arrêtés

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne