«Non aux bassines» : tension sur les usages de l’eau, policiers et écologistes s’affrontent dans les Deux-Sèvres

En France, 60 gendarmes ont été blessés dont 22 sérieusement, samedi 29 octobre à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, lors de heurts entre forces de l’ordre et militants écologistes et anticapitalistes. Ces derniers manifestent contre un projet de réserve d’eau et accusent les agriculteurs de privatiser l’eau, alors que la France fait toujours face à la sécheresse.

Main dans la main et les pieds dans une terre asséchée, les militants écologistes se dirigent vers le chantier de la bassine agricole, ces retenues d'eau à ciel ouvert remplies grâce au pompage des nappes phréatiques superficielles l'hiver. Elles peuvent stocker jusqu'à 650.000 m3 (soit 260 piscines olympiques) d'eau et permettre aux agriculteurs d'irriguer l'été.

Marie-Jeanne a beau avoir la soixantaine, elle n'a pas hésité à faire face aux gendarmes, comme elle l'explique au micro de Baptiste Coulon, envoyé spécial du service France de RFI. « à un policier qui voulait m'empêcher de traverser la route quand j'étais en face de lui - il m'a dit, dégagez Madame, reculez -, je lui ai dit que je le condamnais, avec un grand sourire, à mourir de soif, parce qu'ils sont autant victimes que nous de ces problématiques de l'eau ! Ce n’est pas normal que la police mette autant de moyens pour dissuader des gens qui veulent témoigner ! ».

L'agriculture intensive dénoncée

Les 1600 gendarmes et les 6 hélicoptères déployés n'ont pas impressionné Camille, 19 ans, bien plus préoccupée pour son avenir. « On tue la chose qui nous permet de survivre, c'est moi qui vais devoir assumer la fin de ma vie sur terre, peut-être sans eau, peut-être avec moins d'eau, et je veux que le partage des ressources soit juste. Et surtout, je veux avoir le choix d'avoir des enfants, et je veux que mes enfants aient le choix d'avoir des petits enfants. C'est-à-dire que je ne veux pas me restreindre sur des désirs de parentalité ou juste sur des désirs de construire une famille parce que les ressources ne sont plus suffisantes pour nous ».

La réserve d'eau de Sainte-Soline est la deuxième d'un projet de 16 projets de bassines élaboré par un groupement de 400 agriculteurs dans ce département du centre de la France. Ces derniers affirment qu'elles permettraient de « baisser de 70% les prélèvements en été » sur les nappes phréatiques. Les opposants accusent ces agriculteurs d'accaparer les ressources en eau, et critiquent plus largement le modèle de l'agriculture intensive. L'eau des bassines est ainsi largement utilisée pour l'irrigation du maïs destiné à l'alimentation du bétail en élevage intensif.

Le député européen Yannick Jadot, ancien candidat des Verts à la dernière présidentielle était venu samedi apporter son soutien aux manifestants.

Yannick Jadot: «L'eau manque, elle ne peut pas être accaparée par quelques agriculteurs pour du maïs irrigué !» Baptiste Coulon

(Et avec AFP)

