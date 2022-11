«Sauvons nos tombes», un appel pour donner une seconde vie aux sépultures oubliées

Chaque année, de nombreuses tombes disparaissent de nos cimetières en France. Afin de donner une seconde vie aux sépultures oubliées, le site collaboratif européen de généalogie Geneanet, a renouvelé son initiative « Sauvons nos tombes ».

Publicité Lire la suite

À la Toussaint, de nombreuses personnes viennent se recueillir sur les lieux de sépultures où sont enterrés leurs défunts, mais voilà. La disparition de 200 000 tombes par an de nos cimetières en France est ressentie par beaucoup comme une lourde perte, tant pour le patrimoine que pour le souvenir de la personne qui a disparu.

L'initiative « Sauvons nos tombes », portée depuis huit ans par le site web collaboratif Geneanet, a permis d’indexer les photos de plus de 5 millions de tombes oubliées ou disparues. À l’aide d’une application, disponible sur iOS et Android, les internautes photographient avec leur smartphone des tombes anciennes détruites ou détériorées. Ce projet fédère 26 000 bénévoles qui permettent de rendre accessible aux internautes ces documents numérisés dans toute la France, mais aussi dans le monde.

« Ça s’adresse à toutes les confessions, les catholiques, les cimetières juifs – qui sont souvent assez anciens contrairement aux cimetières catholiques –, les cimetières musulmans. Finalement, tous les lieux de mémoire, précise Jérôme Galichon, responsable innovation chez Geneanet. Ça peut simplement être une urne dans un colombarium qui n’a pas forcément de tombe. Ça permet de les conserver pour l’éternité en version numérique et des fois ça permet de les conserver pour de vrai, physiquement, parce que des gens vont retrouver la trace de quelqu’un qui est de leur famille et l'entretenir derrière. C’est un projet qui n’est jamais fini. Quand on l’a lancé, on n’a vraiment pas idée de combien il y avait de tombes qui disparaissaient dans toute l’Europe, dans tout le monde entier. Ce sont des volumes absolument colossaux. Et donc, c’est un projet qui apporte son lot de surprises et qui finalement répond à une demande. »

Durée de la concession funéraire

Si 200 000 tombes par an disparaissent des cimetières français, le problème est en lien direct avec la durée choisie par les familles pour une concession funéraire. Quand cette période est de 5 à 15 ans, elle est dite alors temporaire. Mais elle peut aussi être de 30 ans ou de 50 ans. Les mairies acceptent plus type de concession qui se dénomme perpétuelle par manque de place dans les cimetières.

Le prix d’occupation d’une place dans les cimetières, varie d’une commune à l’autre. À Paris, par exemple, cette redevance se situe aux environs de 800 euros pour une concession funéraire de 2 m² d’une durée de 10 ans et jusqu’à 16 000 euros pour une concession perpétuelle de même surface. De nombreuses familles, faute de moyens, choisissent principalement la formule trentenaire à 3 000 euros. Et quand les collectivités locales constatent l'absence totale d'entretien d’une sépulture, elles ordonnent leur destruction.

Le travail collaboratif de Sauvons nos tombes permet aux passionnés de généalogie de remonter la trace de leurs ancêtres. Les données collectées par les volontaires de Geneanet sont, par ailleurs, consultables gratuitement sur sa plateforme Web. Les internautes lorsqu’ils résident hors de France les utilisent pour savoir où ont été enterrés leurs aïeux morts au combat en consultant les photos des tombes de soldats allemands et anglais.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne