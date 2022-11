Au procès de l'attentat de Nice, l'évasif Mohamed Ghraieb

Au procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, la cour d'assises spéciale a commencé à se pencher sur la personnalité des sept accusés et les faits qui leur sont reprochés. Ce mercredi, elle s'est intéressée à Mohamed Ghraieb, un Franco-Tunisien de 46 ans, poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste.

Outre ses nombreux contacts avec le tueur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, il est reproché à Mohamed Ghraieb, entre autres, d’avoir circulé avec lui le 11 juillet à bord du futur camion-bélier. Rasé de près, cheveux grisonnants, l'accusé s’exprime avec calme, mais ses réponses sont brèves et souvent évasives.

« Vous savez, c’est déterminant qu’on puisse cerner votre personnalité et apprécier votre sincérité », pousse le président. Mais l’accusé reste peu loquace sur son enfance pourtant heureuse et confortable en Tunisie dans une famille « ouverte ». La mère, libraire, et le père, directeur d’école, valorisent le travail et inculquent à leurs enfants qu’ils « peuvent tout voter, sauf islamiste », insiste sa sœur. Ce Mohamed si « gentil », amoureux des animaux, qui « ne sait même pas faire la prière correctement », « lui, radicalisé ou un terroriste ? C’est inimaginable », s’offusque-t-elle.

Carte à l'UMP

Au fil des questions, l'intéressé finit par se décrire heureux en famille, « très bien intégré » en France grâce à son travail de réceptionniste. Il a même pris sa carte à l’UMP, l'ancêtre du parti Les Républicains. Mais il se dessert souvent, incapable d’être précis sur des sujets aussi anodins que le lieu de rencontre avec sa femme finlandaise. Même quand c’était sans enjeux, « M. Ghraieb ne s’est pas aidé lui-même. Il répond souvent a minima en commençant par un mensonge avant de se ranger ultérieurement à la vérité », remarque l’enquêteur antiterroriste.

« Moi, je veux juste en finir avec cette histoire, être innocenté », souffle Mohamed Ghraieb qui s’était présenté lui-même à la police au lendemain de l’attentat. Il avait alors admis être monté dans le camion du tueur quatre jours plus tôt, mais nié toute connaissance de son projet terroriste. Sur ce point, l’enquêteur fourni d’ailleurs des arguments à sa défense. « Vous laissez entendre que l’accusé ignorait que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel allait utiliser le camion pour commettre un attentat », constate le président. « Clairement, oui », répond l'enquêteur.

