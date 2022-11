France: 400 millions d'euros de mesures supplémentaires pour la pédiatrie et l’hôpital

Le gouvernement français débloque 400 millions d'euros pour l'hôpital public, notamment pour faire face à la crise de la pédiatrie. Les personnels soignants avaient de nouveau alerté l'Élysée et la ministre de la Santé ce mercredi 2 novembre sur cette crise qu'ils estiment inédite et structurelle.

Publicité Lire la suite

Pour répondre à la « situation préoccupante » dans les hôpitaux liée à une épidémie de bronchiolite « inquiétante », le ministre de la Santé, François Braun, a notamment annoncé le doublement de la rémunération des heures de nuit pour « l'ensemble des personnels de l'hôpital » jusqu'au 31 mars, afin de « reconnaître l'engagement des professionnels » et « la pénibilité du travail de nuit ».

En sus, tous les soignants qui travaillent dans des services de soins critiques pourront bénéficier de la « prime de soins critiques » mise en place pendant le Covid. Certains professionnels de santé en étaient exclus, comme les puéricultrices. L'octroi de cette prime à ces professionnelles des services pédiatriques était l'une des revendications portées par les responsables des services de réanimation pédiatriques. Il a par ailleurs acté la prolongation des mesures mises en place cet été dans le cadre de la « mission flash », telles que les aides à la médecine de ville et la régulation médicale.

Ces « mesures immédiates et fortes » représentent un montant « de l'ordre de 400 millions d'euros », a-t-il indiqué. Son cabinet a précisé par la suite que ce montant engloberait l'enveloppe de 150 millions d'euros promise en octobre par le gouvernement pour soutenir « les services en tension » de l'hôpital. Les fonds d'intervention régionaux des Agences régionales de santé (ARS) seront aussi mobilisés pour cibler les besoins spécifiques dans certains territoires.

Pas d'engagement sur « des mesures structurelles »

Ces solutions, qui visent « à reconnaître l'investissement sans faille de nos professionnels hospitaliers », seront rediscutées dans le cadre des travaux menés par le Conseil national de la refondation lancé début octobre par le gouvernement. Les Assises nationales de la pédiatrie prévues au printemps 2023 doivent permettre l'élaboration de la feuille de route du secteur pour les années à venir, a expliqué le ministre.

►À lire aussi : Crise de la pédiatrie : «On a l’impression qu’on ne va plus arriver à soigner nos enfants»

Mélodie Aubart, neuropédiatre à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris, salue ce geste du gouvernement. Mais elle demande des engagements plus concrets. « Nous n’avons aucun engagement concernant des mesures structurelles, même si le ministre a annoncé en avoir l’intention », dit-elle au micro d’Anne Cantener.

Elle estime que les personnels de pédiatrie « ne demandent pas un chiffre en millions » mais « des engagements de l’État sur la reconnaissance de la responsabilité et des mesures structurelles, dont on comprend bien qu’elles ne peuvent pas être décidées et mises en place du jour au lendemain ».« Nous demandons dès à présent l’annonce de grandes orientations », ajoute-t-elle.

« Nous pensons notamment à la reconnaissance des ratios de patients par infirmière : dire qu’une infirmière peut s’occuper de tant d’enfants dans des services de pédiatrie, de tant d’enfants en réanimation, précise Mélodie Aubart. Ça, ce sont des choses qu’on peut d’ores et déjà annoncer, même si les groupes de travail vont ensuite définir exactement ces ratios. Nous pensons également aux engagements sur la reconnaissance de la spécificité de la pédiatrie dans les services, mais également dans la formation. »

Le 22 octobre, plus de 7 000 soignants en pédiatrie avaient adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour l'alerter de la saturation des services hospitaliers liée à l'épidémie de bronchiolite, mais aussi au manque de moyens et de personnel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne