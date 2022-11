France: le gouvernement veut un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension

Un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension. C’est ce que souhaite mettre en place le gouvernement pour lutter contre les difficultés de recrutement. Cette annonce a été faite ce mercredi 2 novembre par les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du Travail, Olivier Dussopt.

La mesure pourrait concerner de nombreux secteurs, comme celui de la restauration, en manque de bras. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé que des concertations seront ouvertes « dès le mois de novembre » pour réviser la liste des métiers en tension. Au restaurantLe Mesturet, dans le 2e arrondissement de Paris, cette annonce est vue comme une bonne nouvelle.

Dans ce bistrot parisien, les clients sont nombreux ces dernières semaines. Il faut donc du monde en cuisine à un moment où il est particulièrement difficile de recruter. Alain Fontaine est le propriétaire du restaurant. Il préside l'Association française des maîtres restaurateurs (AFMR) : « Chaque année, on a un manque de 100 000 emplois. Et on est passé avant les vacances de 2022 à 300 000 ! On est maintenant à 200 000. Donc, c’est beaucoup », constate-t-il.

Il y a des difficultés de recrutement alors que les candidatures des travailleurs immigrés sont nombreuses. Derrière les fourneaux, Alesse Kado connait bien cette situation. Ce jeune cuisinier originaire du Cameroun a mis du temps avant d'être régularisé. Selon lui, les démarches administratives actuelles sont la seule barrière à l'entrée du métier : « Au niveau des papiers, c’était compliqué, mais accéder à ces métiers, non. Ils ne peuvent pas régulariser tout le monde, ça, c’est clair ! Mais tous ces jeunes qui sont engagés, qui veulent se former, ça décourage ».

Fermer un restaurant par manque d'employés

La création d’un titre de séjour spécifique pour faciliter leur embauche serait donc une bonne nouvelle pour tout le monde, affirme Alain Fontaine. « Cela va d’abord soulager les employés et soulager les employeurs. Le secteur en a besoin, puisque dans certaines provinces, ils ont été obligés de fermer deux jours par semaine en pleine vacance. Vous vous rendez compte, être obligé de fermer deux jours parce que vous n’avez pas les employés pour servir les clients ». Ce manque de personnel touche bien d’autres secteurs comme le bâtiment et l’agriculture, également favorables à cette initiative.

À noter que cette proposition du gouvernement sera intégrée au futur projet de loi sur l'immigration. Le texte sera étudié en premier lieu « au Sénat à partir de janvier prochain », a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais les parlementaires sont d’ores et déjà partagés. Des députés LR comme Aurélien Pradié et Eric Ciotti, ont dit leurs réticences sur ce futur texte de loi. Marine Le Pen parle, elle d’ « un nouveau nom à une campagne de régularisation de clandestins ». À l'inverse, pour le député LFI David Guiraud, cette annonce est un coup « totalement politicard » car selon lui, « ça existe déjà ce dispositif ». « Il faut régulariser tous les travailleurs sans-papiers », a-t-il insisté.

