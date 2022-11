Procès de l'attentat de Nice: la femme de Mohamed Ghraieb défend son mari bec et ongles

Malgré plus de cinq heures passées à la barre, le témoignage de cette Finlandaise protestante de 54 ans n’a pas permis d’éclaircir les zones d’ombres déjà pointées mercredi à son mari.

De notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris,

Avec un accent marqué, mais dans un excellent français, Merlé proclame d’emblée sa confiance sans faille en l’innocence de son mari qu’elle décrit « généreux », « travailleur », « spirituel » mais pas religieux. Mais dès les premiers échanges avec le président, la tension s’installe. « Où avez-vous rencontré votre mari ? », la questionne-t-il. « À Nice, en 2005 », répond-elle. « Vous êtes sûre que ce n’était pas en Tunisie ? Je sens une hésitation... »

La question pourrait paraître sans importance, si ce n’est que la réponse du couple ne correspond pas à ce qu’il avait déclaré à l’enquêtrice de personnalité. De quoi jeter la suspicion sur leur sincérité. « On a l’impression que vous cherchez à protéger votre mari, ce qui se comprend, mais vous tournez souvent autour du pot et je ne suis pas sûr que ça le serve », déplore le président au terme de ses questions.

« Une connaissance, pas un ami »

Un interrogatoire durant lequel Merlé s’est effectivement efforcé de minimiser le rôle de son mari, poursuivi pour association de malfaiteur terroriste en raison de ses nombreux contacts avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel et pour avoir circulé avec lui le 11 juillet à bord du futur camion-bélier. Le tueur était le troisième contact le plus fréquent de son époux. « C’était une connaissance, pas un ami », se défend-elle. Et si elle avait indiqué à la police qu’il était venu à 263 reprises chez eux, c’était « dans le garage et le couloir, jamais dans l’appartement », soutient-elle aujourd'hui.

Et ces deux messages émanant du téléphone de son mari glorifiant les attentats de janvier 2015 ? « Se réjouir du mal, ce n’est pas mon mari. Vous êtes sûr que c’est lui qui l’a envoyé ? », évacue-t-elle. Quant à l’achat précipité la veille de l’attentat d’une voiture de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, au cours duquel le futur terroriste refuse de lui serrer la main, Merlé affirme que le couple n’y a vu rien d’autre que l’opportunité d’une « bonne affaire ».

« On a connu une personne qui nous a aidé pour notre déménagement, est passé réparer une selle de vélo et tout d’un coup, on est des terroristes, ça me choque », finit-elle par s’emporter, rappelant que le couple s’était présenté spontanément à la police. Le choc, du côté des parties civiles, sera d’apprendre qu’en tant qu’hypnothérapeute, Merlé a traité des victimes de l’attentat, sans pour autant dévoiler son lien avec l’affaire.

