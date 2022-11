France: Jordan Bardella ou Louis Aliot, qui succèdera à Marine Le Pen pour la présidence du RN?

Qui pour succéder à Marine Le Pen ? La nouvelle présidence du RN se joue entre deux candidats: le député européen et président par intérim du RN Jordan Bardella et le maire de Perpignan Louis Aliot, un historique du parti.

Quel avenir pour le Rassemblement national ? Au lendemain d'un incident majeur à l'Assemblée nationale - des propos racistes d'un député RN en pleine séance - hasard du calendrier, le parti d'extrême droite s'apprête à désigner celui qui succédera à Marine Le Pen à sa tête. Les militants avaient jusqu'à jeudi soir pour voter. Annonce du résultat samedi matin. Il y avait deux candidats : le député européen et président par intérim du RN Jordan Bardella et le maire de Perpignan Louis Aliot, un historique du parti.

C'est une fin de campagne interne agitée au Rassemblement national. Jeudi, lors de la séance des questions au gouvernement, un député insoumis d'origine africaine, Carlos Martens Bilongo, est en train d'interpeller l’exécutif sur le drame de l’immigration clandestine quand soudain une voix s’élève de l’extrême droite de l’hémicycle. On entend distinctement cette phrase: « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique ». Celui qui la prononce, c’est un membre du Rassemblement national : Grégoire de Fournas, député de Gironde. Colère et émotion instantanées dans l’hémicycle. Les députés de tous bords se lèvent. La présidente de l’Assemblée nationale met fin à la séance compte tenu, de « la gravité des faits » et de « l’émotion légitime des parlementaires ».

Mais pour le Rassemblement national, c'est une manipulation de la gauche. Les élus du RN avancent en effet une autre version des faits et Marine Le Pen monte au créneau pour défendre son député. Selon elle, Grégoire de Fournas parlait en fait des migrants transportés en bateau par les ONG et non du député insoumis. Il fallait réagir vite, car cet incident est un sérieux coup de canif à la stratégie de dédiabolisation, de normalisation menée depuis plus de dix ans par Marine Le Pen et ce qu’on appelle les Marinistes. Jordan Bardella et Louis Aliot en font justement partie.

Les deux candidats à la présidence du RN sont sur la même ligne, ce qui explique qu'on ait assisté à une campagne interne relativement terne avant cet incident. Consigne avait été donnée de ne pas faire de vagues. Comme le racontait il y a quelques jours la députée Edwige Diaz: « Si vous voulez voir dans cette campagne interne du sang et des larmes, vous serez déçu. Nous achevons une campagne qui s'est très bien déroulée, avec beaucoup de respect. »

Le concept du grand remplacement

Du respect, c'est vrai qu'il y en a entre les deux candidats. Ce qui n'a pas empêché quelques coups de griffes dans cette campagne interne. Début octobre, Louis Aliot s'en prend aux adeptes du concept de grand remplacement dont fait partie Jordan Bardella. Comme quoi les deux hommes ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Selon le maire de Perpignan, ce thème est « inquiétant » et « fait plaisir aux éléments les plus radicaux et folkloriques ».

Le grand remplacement est un thème très cher à Eric Zemmour. Eric Zemmour dont Jordan Bardella est plus proche que Louis Aliot. De quoi nourrir des alliances dans les prochains mois selon Dorian Dreuil, expert à la fondation Jean Jaurès: « Jordan Bardella incarne à la fois la jeunesse et une ligne beaucoup identitaire au Rassemblement national. Jordan Bardella pourra potentiellement avoir la capacité de parler de sujets, notamment identitaires à d'autres groupuscules, notamment Reconquête ! » Premier test grandeur nature, les Européennes de 2024.

L'élection présidentielle de 2027

Mais Marine Le Pen peut-elle vraiment quitter les rênes du parti maintenant ? Ce n'est pas le but selon ses proches. « Elle va continuer à veiller au grain, mais ne veut simplement pas avoir l'intendance à gérer », nous dit-on. Officiellement, elle quitte la présidence du parti pour se consacrer au groupe RN à l'Assemblée, fort de ses 89 députés. « Marine Le Pen veut prendre de la hauteur », explique l'un de ses plus proches conseillers. Avec une échéance dans la tête de tout le monde, y compris celle du porte-parole du RN, Laurent Jacobelli : 2027.

« Marine Le Pen gardera un rôle essentiel, en tant que présidente du groupe à l'Assemblée nationale, en tant qu'initiatrice de ce grand mouvement de refondation et de rénovation du parti et comme beaucoup d'adhérents l'espèrent, et moi aussi, future candidate à la présidentielle », explique Laurent Jacobelli.

Marine Le Pen peut-elle gagner la présidentielle en 2027 ? C'est en tout cas l'objectif de celui qui sera élu demain: emmener Marine Le Pen à la victoire en 2027, après trois échecs. Mais dans quatre ans et demi, fini le fameux « plafond de verre », selon le politologue Dorian Dreuil: « Il y a aujourd'hui très peu de partis en capacité de les arrêter. La dernière marche, c'est peut-être 2027. On est dans le dernier kilomètre à franchir pour rendre le RN acceptable de tous. Au moins en apparence, car au fond, le Rassemblement national est toujours aussi véhément et raciste. » Et on l'a encore vu jeudi soir à l'Assemblée avec ces propos racistes prononcés en pleine séance par un député RN.

