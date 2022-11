«Streameuses» harcelées: «Il faut légiférer de façon ambitieuse sur le cyberharcèlement»

Témoignage

Depuis une semaine, une vague de témoignages de « streameuses » déferle sur Twitter. Elles dénoncent le harcèlement qu’elles subissent en masse et le sexisme ambiant d’un milieu profondément masculin, celui du stream et du jeu vidéo. Pour lutter contre ce flot de menaces, certaines appellent à une meilleure modération des plateformes et à des lois plus efficaces, alors que le gouvernement a annoncé réfléchir à des solutions.

« Être "streameuse" sur Twitch ? C’est en même temps la pire et la meilleure expérience de ma vie », affirme Lixiviatio, jeune femme de 26 ans et « streameuse », à RFI. Tout débute avec le ras-le-bol de sa consœur Maghla, le 24 octobre dernier. « Je suis épuisée », écrit-elle dans un thread Twitter, où elle dévoile les actes glaçants perpétrés par ses harceleurs au quotidien : montages photos pornographiques, jeu de rôle sexuel la mettant en scène, menaces, insultes, harcèlement en ligne comme dans la vie…

Son témoignage provoque une réaction en chaîne. De nombreuses « streameuses » se sont à leur tour mises à signaler le cyberharcèlement qu’elles vivent chaque jour. Certaines le dénoncent, témoignent de leur expérience et pointent du doigt le problème depuis des années, mais rien ne change. « Ce harcèlement n’est pas du tout nouveau. Mais si on n’en parle si peu, c’est parce que les gens s’en fichent. Pour beaucoup, c’est de notre faute. C’est l’idée que parce qu’on a choisi de s’exposer, on a le droit de dire ce qu’on veut de nous », abonde Lixiviatio.

Ceux qui tombent des nues en apprenant ça alors que ça fait des années qu'on dénonce 💀



Vous mesurez vraiment pas l'ampleur des problèmes que nous causent les hommes (oui je l'ai dit) au quotidien, pour tout et n'importe quoi https://t.co/KSzhoogcMC — 𝕃𝕚𝕩𝕚 🦇🎃 (@lixiviatio) October 25, 2022

Mais alors, existe-t-il un véritable moyen de rendre responsables les auteurs de ces menaces, et de combattre l’impunité sur des espaces numériques où tout semble dénué de règles ? Car pour Lixi, derrière ce cyberharcèlement insupportable dont elle fait aussi les frais, « il faut bien comprendre que ce qu’on dénonce ne touche pas que les "streameuses", mais bien toutes les femmes ». Raison pour laquelle la « streameuse » espère une vraie réponse, à la fois des plateformes elles-mêmes, et de l’État, pour plus de régulation.

Fin de l’anonymat sur internet : fausse bonne idée

Parmi les solutions prônées, certains préconisent de mettre fin à l’anonymat sur ces plateformes de streaming, pour plus de sécurité. Pourtant, les « streameuses » tirent la sonnette d’alarme, car pour elles, renoncer à l’anonymat, c’est se mettre encore plus en danger. « S’il n’y a plus d'anonymat pour les personnes qui nous harcèlent, il n’y aura plus d’anonymat pour nous non plus, et ça risque de nous exposer encore plus. On deviendrait des cibles faciles si quelqu’un veut nous nuire. Les gens retrouveraient encore plus facilement nos informations personnelles », s'alarme Lixi.

Pour la jeune femme, c’est aux plateformes d’être davantage vigilantes. Twitch s’est pourtant dit engagé contre le cyberharcèlement et a déjà annoncé plusieurs fois prendre des mesures, comme la détection d’utilisateurs malveillants ou la possibilité de n’autoriser que les personnes ayant des numéros de téléphone vérifiés à participer aux discussions chat.

De maigres mesures, selon Laure Salmona cofondatrice de l’association Féministes contre le cyberharcèlement. « Au fond, est-ce que ces plateformes essaient vraiment de modérer ? Il ne faut pas oublier que pour elles, ces violences génèrent du profit et elles ont un impératif de rentabilité. Plus il y a de polarisation dans les discussions, plus il y a de violence, plus il y a de trafic, plus il y a de commentaires, et plus ça génère de l’argent pour elles », explique la cofondatrice de l’association. D’après Laure Salmona, il faudrait faire passer l’éthique avant le profit, et penser à des « systèmes où les communautés peuvent créer leurs propres règles de modération, pour permettre aux "streameuses" une forme de pouvoir sur les messages qu’elles reçoivent ».

Déjà en novembre 2021, ces professionnelles du stream pointaient aussi du doigt ce manque d’ambition de la part de Twitch et des autres plateformes. « Leurs outils de modération sont dépassés. Il suffit que les gens fassent juste une petite faute d’orthographe ou qu’ils changent une lettre pour que des mots interdits passent, du coup, ils ne servent à rien », s’indignait Manonolita auprès de Numerama, alors que la « streameuse » Shakaam déplorait la facilité avec laquelle l’on peut recréer un compte sur Twitch, même une fois banni.

Merci @Maghla d'avoir pris la parole ❤



Comme bcp d'autres streameuses, je reçois aussi des vidéos de mecs qui se branlent, des insultes au moindre décoltés

J'ai été swat + menacée de viol pendant des mois



Pour seul motif : être une femme sur Twitch



Il est temps que ça cesse. — Mano 🍂 (@Manonolita14) October 26, 2022

Responsabilité des autres « streamers » masculins

Autre réponse essentielle pour les « streameuses » : la régulation des chat, des vidéos et des contenus, par leurs confrères masculins. Pour Lixi, il faudrait plus largement sanctionner les « streamers » qui tolèrent des propos insultants sous leurs vidéos, ou les perpétuent eux-mêmes. « Pour moi, notre communauté, c’est le reflet de qui on est et de ce qu’on autorise. Si on laisse ce type de propos passer, alors ça veut dire qu’au final, on est aussi un peu d’accord. Il y a des gros "streamers" qui véhiculent des propos misogynes, et ça contribue à rendre valide les choses horribles que disent certains utilisateurs », souligne Lixi.

Un devoir de représentation qui oblige à se tenir devant sa communauté. « Vu les audiences brassées, on ne peut pas dire tout ce qu’on veut », assène la jeune femme. Car une partie des utilisateurs sont aussi des enfants. « Parfois, dans mon chat, j’ai des gens qui ont 10 ans, alors qu’il n’est autorisé que pour les plus de 18 ans, ajoute-t-elle. Le gros problème, c’est que les enfants voient les horreurs qui se disent dans ces discussions, puis les répètent aux copains et intègrent ce type de comportement comme si c’était acceptable. »

Dans une vidéo BFM diffusée le 1er novembre, la « streameuse » Nat’Ali rappelle d’ailleurs que ces hommes harceleurs ne sont pas « juste des mecs détraqués ou dégénérés ». « Il faut comprendre que ces mecs-là se sentent validés dans leur comportement parce qu’ils ont vu d’autres le faire, parce qu’on les a jamais réprimandés, parce qu’il y a une impunité énorme sur internet », signale-t-elle.

Besoin d’une meilleure prise en charge des plaintes par la police et la justice

Si rien n’évolue pour les « streameuses », c’est aussi à cause d’un « gros manque juridique », rapporte Lixiviatio. Les actes de cyberharcèlement sont répréhensibles et punis par la loi, jusqu’à deux ans de prison et 35 000 euros d’amende. « Mais la police est quasi incapable de gérer ce type de harcèlement. Elle n’est pas formée, n’a pas toujours ni les moyens ni le temps. Si on veut déposer plainte, on va vous dire la plupart du temps : “mais madame, on vous a juste insulté sur internet, c’est pas grave”. Ou alors, il faut venir avec des dossiers énormes où tout est parfaitement répertorié. Et je comprends tellement qu'on n'ait pas la force de faire tout ça », soupire Lixi.

En effet, les plaintes qui aboutissent nécessitent au préalable un nombre incalculable de preuves. Maghla a obtenu justice et a réussi à faire condamner un de ses harceleurs, qui a écopé d’un an de prison début 2022, après avoir réuni plus d’un millier de captures d’écran, d’enregistrements vidéos et audios. « C’est une procédure très longue, très coûteuse. Par exemple, il faut faire certifier les captures d’écran des messages violents, qui coûtent environ 100 euros par message. L’accès à la justice est donc d’autant plus compliqué pour les victimes précaires », assure Laure Salmona.

Selon une enquête du collectif Féministes contre le cyberharcèlement menée par Ipsos, 67% « des victimes de cyberharcèlement qui ont fait la démarche d’aller porter plainte se sont vu refuser ce dépôt ».

Un travail entamé par le gouvernement, jugé insuffisant

Alors que se déroule la Paris Games Week cette semaine, paradis des gamers, Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition numérique, a justement déclaré que le gouvernement allait organiser une réunion « dans les prochains jours » entre les victimes de cyberharcèlement, l'industrie du jeu vidéo et les plateformes de streaming. Objectif : « Faire cesser cette haine en ligne inacceptable », sans donner plus de détails sur la réalisation d’une telle réunion.

Que la parole se libère au sujet des #cyberviolences dans le #jeuvidéo comme dans tous les cyberespaces où elles s’expriment est essentiel.

L’expérience de jeu doit être protégée pour les joueuses et les joueurs. C’est tout l’objet de notre projet collectif #réinventonslescodes. https://t.co/ZKFpNoQ88t — DILCRAH (@DILCRAH) October 26, 2022

Depuis la mi-octobre, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) a, quant à elle, lancé une série d’ateliers pour réfléchir à un « code de conduite » pour les joueurs de jeux vidéo. « Ce code est destiné aux joueuses et joueurs entre 18 et 25 ans, afin de les inciter à repérer et à lutter contre la toxicité qui peut se retrouver dans l’expérience de jeu, et sur les plateformes d’échange comme Twitch, Discord ou Reddit », indique la DILCRAH. Une restitution des travaux produits durant ces ateliers doit avoir lieu début 2023, pour proposer ce code ainsi qu’une campagne de sensibilisation sur le sujet.

Pour Lixiviatio, il faut aller beaucoup plus loin. « Un code de conduite, c’est très bien, mais ça ne marchera pas tant que ce n’est pas réellement appliqué. On devrait en faire de véritables lois, légiférer de façon ambitieuse sur ce problème. Et comprendre que ce n’est pas qu’un problème de jeu vidéo, mais bien un problème sociétal », avance-t-elle.

Ce code de conduite est aussi la preuve pour Laure Salmona du manque de volonté politique de faire changer les choses. « C’est sûr que ça ne coûte pas cher d’établir des recommandations, mais ça coûte beaucoup plus cher de former des gens, relève-t-elle. Ce n’est pas suffisant. Les victimes sont livrées à elles-mêmes, il n’y a pas de structure nationale qui les accompagnent et trop peu d’associations spécialisées. »

Pour elle, une chose est certaine : « Il n’y aura pas de changement tant qu’il n’y aura pas d’argent mis sur la table pour réellement lutter contre le cyberharcèlement, et demander des comptes aux plateformes. »

