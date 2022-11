Jérôme de France, un chef d’entreprise culotté à la «folie pragmatique»

Portrait libre

Une fibre commerciale innée et une bonne dose d’audace l’ont amené à devenir le leader français dans les cartouches d’encre pour les imprimantes. Sans jamais quitter la Picardie, sa terre natale. Jérôme de France est un chef de d’entreprise acharné, passionné et de son propre aveu, « un peu fou ».

Un rayon de soleil baigne son bureau d’une douce lumière automnale. Jérôme de France jette un œil par la fenêtre. Dans cette matinée déjà bien avancée, lui, qui en ce moment travaille « 15 heures par jour », semble enfin prendre le temps de découvrir la couleur du ciel, et profiter de l’instant. C’est ici, depuis Vron, petit village picard, à une vingtaine de kilomètres de la Baie de Somme, que le quinquagénaire règne sur le marché des cartouches d’encre pour imprimante. « Je suis un vrai autochtone, j’ai grandi dans le village d’à côté, ma famille est ici depuis 600 ans. Mon but a toujours été de travailler chez moi », lance-t-il, le regard fier. Sa PME, France Toner, pèse 13 millions d’euros de chiffre d’affaires et est devenue leader français.

« J’ai toujours rêvé de faire du commerce ». Son père est agriculteur, sa mère au foyer, le dernier d’une fratrie de trois ne sait pas expliquer d’où lui vient cette fibre commerciale. Mais il se lance très vite dans le bain. À 20 ans, il devient chef de rayon dans un hypermarché. « À l’époque, on négociait nous-mêmes les prix d’achat, on fixait les prix de vente, on gérait le personnel, c’était un vrai boulot de patron ». Sur son contrat, il est inscrit 39 heures par semaine, il en fait 70.

Le lendemain de son licenciement, il crée son entreprise

Le monde des cartouches d’imprimantes, il le découvre à la fin des années 1990, recruté dans une entreprise picarde qui remanufacture des toners d’imprimantes. Il met en place une méthode de vente qui cartonne, en envoyant des fax publicitaires aux entreprises, plutôt que des commerciaux qui les démarchent. « J’étais rémunéré en fonction de mon chiffre d'affaires, à un moment, mon patron m’a dit que mon salaire était trop élevé ». Soit il accepte de baisser son salaire, soit il prend la porte. Il choisit la deuxième option, emportant avec lui la méthode de vente qu’il avait lancée.

« J’étais un peu fou, mais le lendemain de ce licenciement, je crée mon entreprise, France Toner, depuis chez moi ». Il achète un fax d’occasion, et convainc un fournisseur de cartouches d’encre de lui avancer une palette, qu’il remboursera une fois les ventes faites. Et il passe des heures à constituer un catalogue de milliers de références de cartouches d’encre et couvre tout le parc d’imprimantes français. « Un travail fastidieux, qui a été le secret de la réussite, car j’ai pu proposer une large gamme, à des prix beaucoup moins élevés que ceux des constructeurs d’imprimantes, car mes marges sont réduites ». Au début, il se fournit en France et en Allemagne, mais très vite les délocalisations des années 2000 le mène en Asie, où il achète désormais 90% de ses cartouches.

Passer à la télé, au culot

En 2005, la concurrence émerge sur Internet, il faut sortir du lot. « Un matin, je me réveille en me disant, il faut que je passe à la télé ». Son leitmotiv : « tenter, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on fait autre chose ». Au culot, il passe la journée à appeler les chaînes nationales, « je leur disais que j’avais peu de sous, mais que je voulais faire une pub ! ». On lui oppose poliment des refus. « À 19 heures, ajoute-t-il, il me reste TF1 à contacter. Je tombe sur un commercial très sympa, qui vient me voir au fin fond de ma Picardie, dès le lendemain ».

Ça sera d’ailleurs le début d’une grande amitié. Jérôme de France se lance dans une « folie pragmatique », il investit les 80 000 euros de bénéfices de sa société. « On fait le spot le plus court de l’histoire de TF1, 6 secondes, pendant 10 jours ». 6 secondes, juste le temps de dire une phrase. Le mois suivant cette campagne, son chiffre d'affaires bondit de 80%. En 2007, il devient le sponsor d’une toute nouvelle émission de TF1, un concept si audacieux qu’aucune entreprise ne voulait prendre le risque de s’y associer : Secret story. « Le spot passe 20 fois par jour, pendant plus de deux mois ». Une nouvelle fois, les ventes explosent.

Le canard qui devient l’emblème de son entreprise, commence à rentrer dans les têtes des consommateurs. Pourquoi un canard ? Car Jérôme de France a été un temps photographe animalier. Il y a renforcé sa patience, et sa capacité à gérer la frustration, « quand un oiseau s’envole et qu’on n’a pas eu le temps de déclencher, il faut faire avec et chercher à nouveau ». La nature, il ne l’a d’ailleurs jamais lâchée. Ce « fou de travail » qui aime dire que « quand on n’a pas de boulot, on s’ennuie », trouve tout de même du temps, le week-end pour chasser avec des amis, « une vraie passion dont je suis fier ».

Engagé pour les enfants

En 2020, il devient le vice-président de l’association de Valloires, qui héberge 150 enfants qui présentent des difficultés psychologiques et des troubles du comportement. « Pendant le Covid, l’association a fait appel aux dirigeants du coin, pour avoir des masques et du gel. Quand j’ai vu les enfants enfermés et seuls à cause du confinement, j’ai décidé d’agir ». Une association qu’il connait bien, car son grand-père faisait partie des quatre familles fondatrices, il y a 100 ans. Il monte, l’été dernier, un spectacle de son et lumière dans les jardins de l’abbaye, un succès.

Convaincu que la culture est essentielle pour les enfants, Jérôme de France ne compte pas s’arrêter là, avec un « projet secret en cours ». Tout en continuant en parallèle à mettre en œuvre ses nouvelles idées d’entreprenariat. « Je me suis lancée dans une nouvelle histoire folle », sourit-il, et vient de lancer des dosettes de café avec des extraits de thé vert, « un café avec les bienfaits des antioxydants ». Un marché encore inexistant et beaucoup d’inconnues. Mais toujours ce mantra, « il faut tenter, si ça ne marche pas, ce n’est pas grave ! ».

