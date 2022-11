Emmanuel Macron officialise la fin de l'opération Barkhane

Après des années de lutte antiterroriste au Mali, « j'ai décidé, en coordination avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane », a déclaré le président Macron ce mercredi à Toulon.

Le chef de l'État y voit une « conséquence » de l'évolution de la situation au fil des derniers temps, alors que les autorités actuellement en charge à Bamako travaillent avec le groupe paramilitaire russe Wagner.

L'annonce n'aura pas de conséquence immédiate. L'armée française a déjà quitté le Mali, en août dernier. Mais elle comprend encore 3 000 militaires déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.

À l'avenir, « nos interventions devraient avoir de meilleurs délais et dès le début. Nous ne voulons pas rester engagés pendant une durée illimitée dans des opérations extérieures », plaide Emmanuel Macron.

Le président français, qui s'est exprimé devant les hauts gradés des forces armées et des diplomates à bord d'un porte-hélicoptères, n'a pas annoncé de réduction immédiate des effectifs déployés.

Dans les prochains jours, a-t-il en revanche dit, des échanges seront lancés avec les nations africaines et les organisations régionales « pour changer le statut, le format et la mission » des bases françaises en Afrique.

Objectif désormais : continuer à agir en discrétion. « Nos soldats restent couverts, protégés, soutenus, administrés dans des conditions qui sont satisfaisantes ». La nouvelle stratégie en Afrique sera finalisée d'ici à six mois.

Elle devrait reposer sur une coopération plus étroite avec les armées africaines. « Nos engagements avec nos partenaires en Afrique seront axés sur une logique de coopération et de recours à leurs armes. »

