France: les personnes arrivées à bord de l'«Ocean Viking» placées en zone d'attente

L’Ocean Viking a accosté vers 8h50 ce 11 novembre à Toulon, un peu avant 9 heures. Les 234 migrants, dont 57 enfants, sont désormais pris en charge par l’État français qui a mobilisé 600 personnes.

Publicité Lire la suite

Juridiquement, les migrants n’arrivent pas sur le sol français. Ils sont transférés dans une zone d’attente, c’est-à-dire une zone internationale créée administrativement sur la presqu’île de Giens, explique l'envoyé spécial de RFI à Toulon, Yoram Melloul. Le directeur général des étrangers en France, Éric Jalon, a détaillé le dispositif de prise en charge des passagers du navire humanitaire Ocean Viking : « Nous leur notifions leur placement en zone d’attente dans laquelle ils peuvent rester jusqu’à 20 jours, voire 26 jours s’ils demandent l’asile entre le 14e et le 20e jour ».

►À lire aussi : France: l'«Ocean Viking» accoste à Toulon «à titre exceptionnel» avec 230 migrants à son bord

Dans cette zone d’attente, ils vont être entendus par seize agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) mobilisés à cette occasion et capables de réaliser 90 entretiens par jour : « L’Ofpra nous dira si la demande d’asile est manifestement fondée ou manifestement infondée. Si elle n’est pas manifestement infondée, à ce moment-là, toutes ces personnes ont vocation à être dirigées vers des lieux d’hébergement et vers nos guichets uniques de demandeurs d’asile. C’est également à ce moment-là qu’interviendront les relocalisations puisque, hier soir, neuf pays s’étaient engagés à procéder à des relocalisations, potentiellement concernant les deux tiers des personnes qui sont prises en charge ce matin ici à Toulon », précise encore le directeur général des étrangers en France.

Expulsion vers les pays d'origine

En revanche, si l’Ofpra considère que la demande d’asile est manifestement infondée, les personnes seront alors expulsées vers leurs pays d’origine : « Pour les personnes dont la demande d'asile serait manifestement infondée, qui présenteraient un risque sécuritaire, nous mettrons en oeuvre (...) les procédures d'éloignement pour qu'elles regagnent leur pays d'origine », a prévenu Eric Jalon qui a précisé que les contacts avaient été « d'ores et déjà été pris avec les pays de nationalités déclarées, pour engager les procédures d'identification et de reconnaissance », a-t-il poursuivi, vantant l'« exigence de dignité et d'humanité », mais aussi de « sécurité, de rigueur et de fermeté » du gouvernement.

La « phase » de contrôles et d'entretiens « s'étalera probablement sur plusieurs jours », a indiqué le préfet du Var, Evence Richard.

Haute surveillance policière

Après trois semaines en mer à chercher un port d'accueil, le navire humanitaire avec 234 personnes à bord se trouve désormais sur une base militaire près de Toulon, dans le sud de la France, sous haute surveillance policière. « Il y a beaucoup d'émotion à bord, tout le monde est très très fatigué mais soulagé d'arriver à terre, c'est la fin d'un calvaire », a déclaré à l'AFP Laurence Bondard, pour l'ONG SOS Méditerranée qui affrète le navire.

L'Allemagne devrait accueillir environ 80 personnes. Le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Lituanie, Malte, le Portugal et l'Irlande devraient également participer aux relocalisations. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni avait refusé au navire l'accès à ses ports.

►À lire aussi : Immigration: l'Italie de Georgia Meloni s'oppose frontalement à ses voisins européens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne