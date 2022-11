Salon du «Made In France»: les entrepreneurs racontent leurs expériences de la production locale

« Les Français sont conscients des enjeux du Made in France »

Pour Fabienne Delahaye, fondatrice du salon Made in France, beaucoup de français ont en effet pris conscience depuis la crise du Covid-19 de l'importance d'acheter local.« Les Français sont vraiment conscients des enjeux qui se jouent avec le made in France, en termes de préservation des emplois, des savoir-faire, en terme d'environnement… Et puis accessoirement, pour diminuer l’abyssal déficit commercial, qui s'explique bien par trop d'importations par rapport à nos exportations », explique-t-elle.

« Je crois qu'il y a aussi la prise de conscience du fait qu'acheter toujours ‘Made in Ailleurs’ nous coûte très cher, parce qu'on croit payer un tee-shirt pas cher, puis on ne préserve pas nos emplois. C'est-à-dire que les deux millions d'emplois perdus dans l'industrie, on les a pas retrouvés dans les emplois de service. Donc, ce sont des indemnités, c'est plus de charges sociales, c'est plus d'impôts, et en fait, à la fin collectivement, ça nous coûte beaucoup plus cher », poursuit Fabienne Delahaye.

Et de conclure : « Souvent, quand on associe le Made in France, on lui associe la notion de cherté. Mais quand on parle de produits allemands, Made in Germany, tout de suite on pense à "Deutsche Qualität". Il faut qu'on parle aussi en France de qualité, qu'on cesse de se mettre parfois une balle dans le pied, donc il y a mille raisons d'acheter made in France. »