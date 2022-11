France: une hausse record du nombre de mariages attendue pour 2023

REPORTAGE

2023 s'annonce comme une année pour les mariages en France. Plus de 300 000 unions pourraient être célébrées, 80 000 de plus que la moyenne annuelle. Les entreprises du secteur sont à fond et certaines ont rendez-vous en Vendée, au palais des Congrès du Puy du Fou ce week-end, pour la première édition du salon du mariage.

Avec notre correspondant à Nantes, Matthieu Bonhoure

La Vendée aussi est concernée par cette hausse record. Le département de l'ouest doit célébrer 3 500 mariages, c'est 1 000 de plus que d'habitude. Les fiancés de ce salon planchent sur un mariage non pas en 2023, mais... en 2024.

Les allées du salon sont remplies de couples, ils essaient de trouver la perle rare, mais il faut s'armer de patience avant le jour J. Thibaut et Camille sont ensemble depuis deux ans, ce trentenaire vient juste de faire sa demande en mariage. « C’était il y a deux semaines… On en avait déjà parlé avant entre nous, mais après ma demande a été un tout petit peu précipitée pour justement qu’on soit tranquilles pour 2024. »

Quasi impossible de se marier en 2023

Il est quasiment impossible de se marier l'année prochaine. Maëlle et Maxime ont déjà réservé une salle aux Achards en Vendée pour... le 24 août 2024. « On a bataillé un peu ! On s’est fait surprendre aussi, on pensait que ça serait plus facile à trouver. 2024, ce n’était pas un choix particulier, c’est que c’était plein », dit Maëlle. Et ça bloque aussi au niveau des prestations. « Tout ce qui est musique et traiteur, on s’est déjà pris des refus pour 2024 », constate-t-elle.

Sur ce stand de fabrication de vêtements sur mesure, Kim est couturière. Et les délais sont rallongés. Il faut compter six mois pour un costume et un an pour une robe, au minimum « Il y a eu des pénuries au niveau des matières, pour se fournir c’est un peu plus compliqué qu’avant. Et il y a aussi les mariages qui ont énormément repris », assure-t-elle. Le mariage est-il mort ? « Absolument pas, le mariage revit justement ! »

Cette attente est liée à une hausse record du nombre de mariages, et elle s'explique en grande partie par les reports de la période Covid-19.

