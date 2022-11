Procès de l’attentat de Nice: Ramzi Arefa, l’homme qui a fourni une arme à Mohamed Lahouaeij Bouhlel

Au procès de l’attentat du 14 juillet à Nice, la cour s’est intéressée ce lundi 14 novembre à la personnalité de Ramzi Arefa, l’un des trois principaux accusés de ce dossier poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Ce Niçois, qui avait 21 ans à l’époque des faits, a reconnu avoir joué l’intermédiaire dans la fourniture d’un pistolet à Mohamed Lahouaeij Bouhlel, mais nie toute connaissance de son projet terroriste.

De notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris,

« Lorsque j’ai compris ce qu’il s’était vraiment passé, ce qu’avait fait le terroriste, j’ai été choqué par la monstruosité de cet acte horrible et atroce », Ramzi Arefa parle si bas qu’il en est presque inaudible. Mais il fait entendre la culpabilité qu’il ressent d’avoir aidé à fournir une arme au terroriste: « Je venais de sortir de prison, je trafiquais un peu de tout, mon objectif, c'était de faire le maximum d’argent. J’étais un petit con de 21 ans, je me posais pas trop de questions et quand j’y repense aujourd’hui, j'ai honte. »

Peu après sa naissance à Nice, ses parents l’emmènent à 5 ans en Tunisie, leur pays d’origine, où son père dirige des chantiers. De retour à Nice, ses parents se séparent vite. Finie la vie aisée, avec sa mère et sa sœur, ils vivent d’hôtel en hôtel. En fin de 4e, Ramzi Arefa quitte l’école, et les « conneries », dit-il, commencent. Suivant le modèle de ses deux grands frères qui « font des allers-retours en prison », il fume et vend du cannabis, commet des vols et des cambriolages. Des rapines qui lui vaudront d’être incarcéré en 2014. C’est à cette occasion qu’il rencontre le futur terroriste, qui livre des boissons en prison.

Après sa sortie en février 2016, il le revoit dans le quartier : « Je me suis mis à lui vendre de la coke puis il m’a demandé un pistolet. J’ai cherché un contact partout autour de moi, (...) j’ai fait la transaction et je ne l’ai plus revu. » Ramzi Arefa admet avoir agi par appât du gain, mais participé à un projet terroriste, jamais, d’autant plus que la religion ne l’a jamais intéressé. Ce que confirme le rapport du QER, le quartier d’évaluation de la radicalisation, qui indique que « les faits semblent s’inscrire dans une perspective de droit commun, motivé par l’attrait financier ».

Un accusé qui a revu ses « valeurs »

Un passage au QER qui, affirme l’accusé, lui a permis de « grandir ». « Ça m’a permis de beaucoup réfléchir, me poser les bonnes questions, comprendre comment j’ai pu en arriver là. C’est une question que je me pose encore aujourd’hui. » Ramzi Arefa l’affirme : il préférait une peine plus sévère, sans la qualification terroriste, qu’une peine plus légère avec cette « étiquette de terroriste », « la pire chose au monde », dit-il.

À l'avenir, l’accusé de 27 ans espère pouvoir reprendre une formation en marketing et monter son entreprise. Parmi ses idées, « vendre des WC ». En s’entourant de « gens normaux », assure Ramzi Arefa, il a aussi revu ses « valeurs » : « J’ai bien eu le temps de réfléchir, voir où ont été mes erreurs, comme l’argent facile. Aujourd’hui, j’aurais préféré être sous un pont que là où je suis. Quand on regarde les gens comme Jeff Bezos, ils n’étaient pas des milliardaires avant de réussir. C’est deux fois plus honorable de réussir en venant d’en bas sans gruger. Je préfère sortir, galérer, ne pas aller aussi vite que je voulais aller auparavant et rendre fière ma mère, vivre honorablement. » Et l’accusé de conclure : « tous les jours, j’essaie de devenir meilleur ».

