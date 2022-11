France: à gauche, l'affaire Quatennens empoisonne toujours la Nupes

C'était à la mi-septembre : Adrien Quatennens reconnaissait avoir giflé sa femme. Scandale immédiat. Le député LFI n'a depuis plus mis les pieds à l'Assemblée nationale, il était en arrêt maladie. Mais son retour serait imminent, La France insoumise admet en discuter. Et cela suscite des tensions au sein de la Nupes, l'union des gauches.

Publicité Lire la suite

Si rien n'est officiel pour l'instant, Adrien Quatennens pourrait revenir dans l'hémicycle d'ici à la fin du mois. « Nous sommes en train de définir les modalités pour accompagner son retour », a affirmé mardi la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot.

Ces modalités, ce pourrait notamment être un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. Et Adrien Quatennens, toujours sous le coup d'une enquête après la plainte de son épouse, attendrait également que se déroule ce week-end la marche féministe organisée par le mouvement #NousToutes.

La députée écologiste Sandrine Rousseau a d'ailleurs tracé une ligne rouge sur ce sujet. Pour elle se pose aussi la question de savoir en quoi son retour serait utile dans le combat contre les violences faites aux femmes et ce qu'il serait prêt à faire pour se réhabiliter.

Oppositions et réticences

Mais au sein de la Nupes, tout le monde ne partage pas l'idée d'une main tendue. « Ce retour est impensable », tempête une élue féministe d'Europe écologie-Les Verts. « Adrien Quatennens devrait même démissionner après ce qu'il a fait. D'ailleurs, aurait-il été candidat aux législatives si on avait su qu'il avait commis ces actes ? »

Un point de vue également adopté par le patron du Parti communiste français : « On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé », a martelé Fabien Roussel, pour qui le député du Nord ne devrait pas revenir à l'Assemblée.

Plus mesurés, les socialistes jugent ce retour « compliqué » et évoquent un « cas de conscience ».

Chez les Insoumis, silence et embarras

Le simple fait que LFI reconnaisse « discuter » du sujet est le signe que le retour d'Adrien Quatennens ne fait pas non plus l'unanimité chez les insoumis. La plupart des députés évitent le sujet et le groupe s'est « bunkérisé » depuis quelques jours, une habitude du mouvement quand les choses tanguent.

Les déclarations du communiste Fabien Roussel qui, il est vrai, n'est jamais le dernier à tenter de saper la Nupes, ont suscité une forte colère dans les rangs de LFI. Pour autant, c'est l'embarras qui domine, notamment parce que ce retour a été tout d'abord relayé par Jean-Luc Mélenchon lui-même.

Or, les prises de position du leader insoumis lorsque le scandale a éclaté avaient créé une vive émotion dans les rangs du parti, parce qu'il avait davantage été au soutien d'Adrien Quatennens que de son épouse, victime dans l'affaire.

►À relire : Visé par une « main courante », Adrien Quatennens se met en retrait de ses fonctions à LFI

Encore des secousses pour le navire Nupes

Alors que de nouvelles batailles se profilent pour la Nupes, notamment celle des retraites, la crainte existe d'une union qui se présenterait affaiblie. « Forcément », estime un dirigeant écologiste, et a fortiori « quand il faudra parler des violences sexuelles et sexistes ».

Pour l'heure, c'est surtout chacun pour soi, et que « les Insoumis se débrouillent avec leur problème Quatennens », entend-on dans les autres groupes de gauche.

« Cela relève du groupe LFI et des règles qu'il souhaite se donner, notamment en matière de sanction », déclare prudemment une députée Europe écologie-Les Verts.

« Adrien Quatennens est avant tout un membre de LFI », se débarrasse un élu PS. Ce même socialiste n'est en revanche pas très inquiet d'éventuelles attaques venues du camp présidentiel ou de l'extrême droite : « Ils ne sont ni exemplaires, ni exempts de reproches sur le sujet. »

►Réécouter : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NUPES à l'Assemblée nationale (Mardi politique)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne