France: l'emploi des personnes handicapées, un levier efficace face à la pénurie de main-d’œuvre

Quelle est la place du handicap dans le monde du travail ? Cette question est au cœur de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule jusqu'au 20 novembre. « L'inclusion » est un levier efficace pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre. « Une personne en situation de handicap dans une entreprise, c'est normal et c'est possible », assure l'APAJH, la principale association de promotion des droits des personnes en situation de handicap, partout en France.

L’APAJH est également gestionnaire d’Entreprises Adaptées. Nous sommes dans l'une d'entre elles, à Alforville, un entrepôt logistique de 8 000 mètres carrés positionné sur le marché des machines et capsules de café.

Polaire zippée jusqu'en haut, chaussures de sécurité, Elian réceptionne un carton rempli de petites capsules de café. Ce salarié est sourd. Il explique en quoi consiste son travail à Laurence Théault, du service Société : « Je retire les cartons pour mettre la palette, et après, quand on a fini la palette, on met sur le film, et on met en charge dans le camion. »

Comme les 70 autres salariés, Elian a trouvé sa place dans cette entreprise adaptée. Il se considère comme un travailleur normal, mais ici, il est plus accompagné qu'ailleurs. « Avec les chefs, explique-t-il, on parle des fois par écrit, on parle en langage des signes, il y a des chefs qui doivent apprendre à parler le langage des signes. »

Des objectifs, mais aussi de l'écoute

Elian se sent utile et le fait de travailler est un équilibre dans sa vie : « Si je ne travaille pas ici, je m’ennuie, donc je préfère travailler pour avoir le sourire, tout ça. »

Assis devant une table, Bernard, lui, prépare des commandes. Il souffre d'un handicap psychique. « J’ai besoin de médicaments, j’ai besoin de suivi, je vois un psychiatre, je suis là pour ne pas subir un stress, raconte-t-il. On est un salarié comme un autre, on a des objectifs à tenir, il faut qu’on fasse le boulot. »

L'entreprise a des objectifs en termes de qualité et de quantité, mais l'encadrement tient compte du handicap de chacun pour fixer les charges de travail.

