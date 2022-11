France: création d'un comité de soutien pour Cécile Kohler détenue en Iran depuis mai 2022

Six mois après l’arrestation en Iran de deux touristes français - Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, tous deux emprisonnés depuis - la famille de l’enseignante alsacienne a annoncé, ce 22 novembre, la création d’un comité de soutien, lors d’un point presse organisé à Strasbourg.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Strasbourg, Wyloën Munhoz-Boillot

« Demain, cela fera 200 jours que notre fille, notre sœur, notre amie, Cécile, est détenue arbitrairement en Iran. » C’est par ce terrible décompte et émue aux larmes, que Noémie, la sœur de Cécile Kohler, s’est adressée à la presse. Jusqu’à présent, les proches de cette Française détenue en Iran avaient gardé le silence, « le temps d’accuser le choc et pour ne pas entraver le travail diplomatique ». Mais début octobre, la diffusion par Téhéran d’une vidéo présentée comme des « aveux » de Cécile Kohler qui y affirme travailler pour les services secrets français, ont poussé sa famille à réagir.

« Cette vidéo a été un choc d’une violence inouïe pour nous. Elle est montée de toute pièce et les propos qu’on lui fait tenir sont grossiers, absurdes et contraires à ce qu’elle est profondément et aux valeurs qu’elle défend depuis toujours », a déclaré Noémie Kohler lors d'une conférence de presse à Strasbourg, le 22 novembre.

« Liberté pour Cécile »

En s’adressant à la presse et en créant le comité de soutien « Liberté pour Cécile », la famille de Cécile Kohler veut défendre son image et éviter qu’elle tombe dans l’oubli. Mais surtout lui donner la force de tenir : « Ce qu’on craint particulièrement, c’est l’isolement cellulaire. On a peur de l’état psychologique dans lequel elle doit être. Et on imagine le pire parce qu’on ne sait rien, on n’a aucune information », poursuit la sœur de Cécile.

Selon ses proches, l’enseignante de 38 ans a jusqu’ici été privée d’un avocat indépendant et d’un accès consulaire.

Mardi 22 novembre au soir, le porte-parole de l'Autorité judiciaire iranienne a annoncé que « les deux espions français arrêtés », en référence à Cécile Kohler et à son compagnon, étaient toujours en garde à vue et que leur affaire était au stade de décision finale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne