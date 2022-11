Procès de l’attentat de Nice: la première journée de plaidoiries des parties civiles

Après près de trois mois d’audiences, le procès de l’attentat du 14 juillet 2016 entre dans sa phase conclusive avec le début ce mercredi des plaidoiries de parties civiles, qui doivent durer jusqu’au 2 décembre. Les deux tiers des avocats de victimes et leurs proches se sont entendus pour livrer d’abord une plaidoirie à plusieurs voix.

Les avocats des parties civiles ont tenté de convaincre la cour de l'implication des principaux accusés dans l'acte meurtrier du 14 juillet 2016, qui n'était « pas le fruit du hasard, encore moins l'œuvre d'un fou ». En l'absence de l'auteur, tué lors de l'attentat qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais au volant d'un camion-bélier, huit accusés sont jugés depuis le 5 septembre par la cour d'assises spéciale de Paris.

À l'instar du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s'était tenu dans la même salle réservée aux grandes audiences, au Palais de justice de Paris, une cinquantaine d'avocats ont prévu une « plaidoirie coordonnée », abordant d'abord l'aspect pénal du dossier, avant l'évocation des « blessures des victimes » à partir de jeudi après-midi. Et c’est avec une réflexion sur le temps que Me Morain ouvre les plaidoiries, de ces fragments de seconde qui ont fait basculer la vie des victimes à cette « peine à perpétuité, hors du temps » qu’elles endurent depuis.

Ses collègues brossent ensuite le contexte des attentats, s’attardent sur le périmètre contesté de l’association de malfaiteurs terroristes, s’opposent à l’hypothèse d’un tueur dérangé, qui aurait délibérément voulu impliquer certains accusés. Des accusés qui se sont enferrés dans leurs mensonges fustige plus tard Me Colombani, dénonçant une stratégie mêlant « négation et oubli ».

Une part d'ombre

Les critiques faites par les avocats des parties civiles ont particulièrement fait écho au ressenti de Stephane Erbs, co-président de l’association de Victimes Promenade des Anges :

C’est évident que tous les accusés se sont trouvé une parade dans le mensonge, trouver une voie de minimiser leur implication. Je ne crois pas du tout qu’ils se lâchent un jour parce que c’est la posture qu’ils ont adoptée depuis six ans et quelque part ne pas dire la vérité est une protection. Évidemment, c'est une source de frustration pour toutes les victimes, on voulait une vérité, une clarté et on ne l’a pas. Donc ça laisse des parts de doute au niveau de ce qui s’est tenu durant les jours préparatoires et également quelques minutes avant l’attentat. Ça laisse cette part d’ombre dont on sait qu’on n’obtiendra jamais aucune information dessus.

L’avocat de l’association Me Rajon a malgré tout pressé les accusés de « se grandir et se responsabiliser » lors de leurs derniers mots, la « condition pour que les victimes puissent se dire que l’humanité est certes capable du pire, mais qu’elle sait malgré tout apprendre de ses erreurs ».

