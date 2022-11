France: Emmanuel Macron réagit au rebondissement de l'affaire McKinsey

L'Agence France-Presse compare l'affaire au « sparadrap » du capitaine Haddock. Le président français a dû réagir, ce vendredi, au communiqué publié la veille par le parquet national financier, au sujet d'informations judiciaires lancées fin octobre sur les campagnes électorales 2017 et 2022.

« Je ne crains rien », et « je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur », a lancé un Emmanuel Macron très souriant, devant les journalistes qui l'accompagnaient en déplacement à Dijon, face au retour de l'affaire du cabinet de conseil américain McKinsey sur le devant de la scène.

►À relire : France : plusieurs enquêtes sur le rôle des cabinets de conseil lors des élections de 2017 et 2022

« J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice, c'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet », a-t-il ajouté, après les déclarations du procureur financier.

Concernant la participation bénévole d'employés des cabinets privés mis en cause, le chef de l'État assume. Ont-ils par la suite bénéficié de favoritisme dans l'attribution de marchés publics ? « Alors, moi, je vous dis que non », répond-il, ajoutant s'en « être déjà expliqué des centaines de fois ».

La justice suit son cours. « Personne ne m'a écrit, personne ne m'a appelé », précise M. Macron. « Moi, en l'espèce, je peux vous dire ce que fait un président de la République et ce que ne fait pas président de la République : il ne va pas s'amuser à attribuer tel ou tel marché », se défend-il.

Deux informations judiciaires ont été ouvertes les 20 et 21 octobre derniers, a-t-on appris du parquet national financier, jeudi. La première porte notamment sur les chefs de « tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne ».

La seconde a trait à des soupçons de « favoritisme » et « recel de favoritisme » les concernant ; c'est elle qui résulte de plusieurs plaintes déposées par des associations et des élus, a précisé le procureur de la République financier dans son communiqué, sans citer M. Macron explicitement.

Le nom McKinsey refait donc irruption dans l'actualité. Le célèbre cabinet de conseil avait parasité la course à la réélection d'Emmanuel Macron au printemps dernier. La députée Les Républicains Véronique Louwagie avait présidé une mission d'information sur ces cabinets de conseil l'an dernier.

Elle se réjouit qu'aujourd'hui le parquet national financier s'y intéresse.

Le chef de l'État français est protégé par son immunité pénale, prévue à l'article 67 de la Constitution. Les questions soulevées, selon le député communiste Sébastien Jumel, posent néanmoins un problème, à la fois sur le plan juridique, mais également sur le plan politique.

Il y a une époque où on parlait de lobbies, c'est-à-dire la pression extérieure exercée par ce type de cabinets de conseil sur le pouvoir pour fabriquer la loi ou pour répondre à leurs intérêts. Aujourd'hui, ces pressions ne sont plus à l'extérieur, elles sont à l'intérieur, tellement la connivence, la consanguinité, les va-et-vient permanents entre les grands décideurs et ces cabinets révèlent un flou qui fragilise la démocratie. Donc, oui, c'est une question juridique. Il appartient au parquet national financier de l'explorer jusqu'au bout, et j'espère qu'il en aura les moyens, et puis c'est une question politique parce qu'elle fragilise la démocratie et d'une certaine manière, risque d'aggraver le fossé entre nos citoyens et les politiques.