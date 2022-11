France: la crise économique au menu du Salon des vignerons indépendants

Reportage

Les producteurs indépendants représentent plus de la moitié de la production viticole en France chaque année.

Ils viennent des quatre coins de France faire apprécier leur savoir-faire : plus de 700 producteurs viticoles sont réunis au Salon des vignerons indépendants. Il se tient jusqu'au 28 novembre à Paris, porte de Versailles. Le défi pour ces producteurs est d’affronter la hausse du coût des matières premières tout en faisant face à la concurrence des coopératives.

Ils ont l'habitude de travailler seuls, mais c'est par centaines que les vignerons se sont rassemblés pour rencontrer les amateurs.

« Le vigneron indépendant, raconte Joseph Petit, producteur de vin près de Libourne, en Gironde, il a vraiment la particularité de produire lui-même son vin de A à Z, c’est-à-dire qu’il va lui-même cultiver sa vigne, ramasser ses vendanges et vinifier, en fait il va faire l’ensemble des stades jusqu’à l’aboutissement, qui est la mise en bouteille. Il va aussi s’occuper de la commercialisation. »

Plus de la moitié de la production viticole en France

Un verre dans une main, la bouteille dans l'autre, Vincent Plantade est venu de Léognan, au sud de Bordeaux, il doit composer avec l'explosion de ses coûts : « Les matières sèches ont augmenté, le verre a pris 40% depuis début janvier, les cartons vont prendre 30% au mois de janvier, et il y a des pénuries de capsules, il y a des pénuries de bouteilles de verre également, maintenant il faut commander les bouteilles quasiment un an à l’avance. »

Pour Bertille Gaidoz, productrice au sud de Reims, il faut alors redoubler d'imagination pour rester compétitif : « C’est trouver de nouvelles solutions pour faire face à ces hausses puisqu’on ne peut pas impacter 100% des hausses sur notre prix, sinon notre consommateur derrière il ne suit pas non plus. Et ça va être aussi se développer sur comment attirer la nouvelle clientèle, sur l’œnotourisme, sur la valorisation de nos bouteilles. »

