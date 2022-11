Reportage

France: les motards manifestent contre la mise en place d'un contrôle technique obligatoire

Les moteurs de plus de 400 motards ont vrombi à Nantes (France) ce samedi 26 novembre. Ils protestaient contre la mise en place du contrôle technique obligatoire sur les deux-roues. © Matthieu Bonhoure/RFI

Faire ronronner les moteurs sous les fenêtres de la préfecture de Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France : plus de 400 motards se sont réunis samedi 26 novembre à Nantes suite à un appel national pour dénoncer la mise en place d'un contrôle technique obligatoire sur les deux-roues de plus de 125cm3 ; les 50cm3 pourraient être concernés, mais cela reste en discussion. Le gouvernement plancherait sur une entrée en vigueur en juin prochain. Au rassemblement, les motards étaient tous très remontés contre cette décision et n'acceptent pas l'argument de la sécurité.