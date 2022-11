France: unanime, l'Assemblée vote une résolution «en soutien au peuple iranien»

La ministre française des Affaires étrangères et européennes, Catherine Colonna, arrive pour prononcer un discours à l'issue d'un débat sur l'Iran, à l'Assemblée nationale à Paris le 28 novembre 2022.

L'Assemblée nationale française a approuvé, ce lundi 28 novembre 2022, une résolution condamnant notamment la restriction des libertés et des droits des femmes en Iran. Le texte a été adopté à l'unanimité des participants.

Membre de la majorité présidentielle française (Renaissance), le député Hadrien Ghomi, lui-même descendant d'Iraniens, avait demandé à ce que soit envoyé « un message fort » sur la situation en République islamique d'Iran.

"Il ne peut exister de liberté sans liberté de la femme" : @HadrienGhomi souhaite "envoyer un message fort au peuple iranien". "Une nouvelle fois, le monde regarde la France. Soyons au rendez-vous de ses attentes". #Iran #DirectAN pic.twitter.com/9kfq8o5OJD — LCP (@LCP) November 28, 2022

Il a été entendu, le texte qu'il défendait recueillant le suffrage de l'intégralité des 149 députés participant au vote ce lundi, sous les applaudissements de l'ensemble de l'hémicycle, tous bords confondus.

La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a évoqué dans son discours le slogan scandé dans les manifestations en Iran : « Femme, vie, liberté ». Elle a déploré les « plus de 400 vies fauchées ».

Une situation qui « commande d'agir, avec responsabilité », a-t-elle plaidé. « De nouvelles sanctions sont en préparation » pour la prochaine réunion des ministres européens des Affaires étrangères, le 12 décembre.

"Des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens ont été arrêtés, [...] emprisonnés parce qu'ils ont voulu vivre libre", déplore @MinColonna. "C'est la répression qui s'abat, implacable, disproportionnée."

Elle demande à nouveau la libération des 7 Français détenus en Iran.#DirectAN pic.twitter.com/OD6vaT1vpe — LCP (@LCP) November 28, 2022

La résolution votée ce jour « demande la libération immédiate des ressortissants français détenus arbitrairement », au nombre de sept, « condamne avec la plus grande fermeté la répression brutale et généralisée ».

Cette répression s'abat, précise le texte, sur « des manifestants non violents ». Y est dénoncé « l'usage de la torture ». L'Assemblée « affirme son soutien au peuple iranien dans son aspiration à la démocratie et au respect de ses droits et libertés fondamentales ».

L'Iran est le théâtre d'un mouvement de contestation déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict du régime.

Pour les autorités de Téhéran, ces protestations sont des « émeutes », encouragées par l'Occident.

