Gérald Darmanin en visite en Nouvelle-Calédonie pour évoquer le futur statut du territoire

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est arrivé dans l’archipel du Pacifique Sud pour une visite de sept jours. Sa mission: trouver un chemin pour ramener tout le monde autour de la table et engager les discussions sur le futur statut du territoire.

Avec notre correspondante à Nouméa, Charlotte Mannevy

Cela fait plus d’un an que l’État et les indépendantistes ne se parlent plus, depuis le dernier référendum sur l’indépendance, qu’ils ont boycotté et qui a donc été remporté sans surprise par les non-indépendantistes. L’État a bien essayé de réunir les partenaires le mois dernier à Paris, mais les indépendantistes n’ont pas fait le voyage.

Cette fois, ils viendront à la rencontre du ministre, mais ils l’ont dit, sur la base d’une indépendance pure et simple, assortie d’un éventuel partenariat. Le problème, c'est que même si le référendum de décembre dernier est contesté (notamment en raison d'une abstention record à laquelle avaient appelé les indépendantistes), les Calédoniens ont par trois fois dit non à l’indépendance, en 2018, 2020 et 2021.

« On ne peut pas ne pas en tenir compte », dit-on dans l’entourage du ministre, tout en expliquant que la France respectera bien sûr le droit à l’autodétermination. La solution pourrait passer par un partage de compétences encore plus poussé. Une hyper-autonomie qui flirterait avec l’indépendance, mais qui permettrait de garder le territoire dans le giron français. La Nouvelle-Calédonie étant au cœur de la stratégie Indo-Pacifique de la France, - détaillée par Emmanuel Macron il y a quelques jours au sommet du Forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique à Bangkok-, il semble que l’État soit prêt à l’envisager.

