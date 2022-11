Face à la demande d'énergie en hausse, la France redémarre la centrale à charbon de Saint-Avold

La centrale électrique Émile-Huchet, comprenant une centrale à charbon et à gaz, à Saint-Avold, en Moselle, ici le 31 octobre 2018 (image d'illustration).

La centrale à charbon de Saint-Avold dans l’est de la France a été remise en route ce lundi 28 novembre. Objectif : faire face à la demande en énergie qui augmente avec l’arrivée du froid. Le président Emmanuel Macron avait pourtant promis de fermer les dernières centrales à charbon du pays, très émettrices en CO2, premier gaz à effet de serre et responsable du changement climatique.

La centrale à charbon Émile-Huchet de Saint-Avold était à l’arrêt depuis le mois de mars 2022. Mais voilà, avec les premiers frimas et la mise en route des chauffages, la demande en énergie augmente en France. Et, avec l’arrêt des livraisons de combustible russe et une partie des réacteurs nucléaires français à l’arrêt pour maintenance, le risque de délestage est sérieux dans le pays cet hiver 2022-2023.

Mesure transitoire

Le gouvernement a donc fait le choix de rouvrir la centrale de Saint-Avold. Et assure qu’il s’agit d’une mesure transitoire. Que l’engagement du président français n’est pas remis en question. Emmanuel Macron avait - en effet - promis, lors de son premier mandat, de fermer les quatre dernières centrales à charbon du pays. Car, si elles ne représentaient qu’à peine plus d’1% de la production d’électricité en 2020, elles pesaient plus du quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique français.

500 000 tonnes de charbon

Le charbon est d’ailleurs la principale source d’émission de CO2 dans le monde. La centrale de Saint-Avold aura besoin de 500 000 tonnes de charbon pour fonctionner jusqu’à la fin du mois de mars 2023. La centrale Émile-Huchet, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité, produit jusqu'à 600 Megawattheures (MWh) et peut alimenter un tiers des foyers de la région Grand-Est.

