En France, les médecins et biologistes du secteur privé en grève

Les médecins du secteur privé ont manifesté ce jeudi 1er décembre à Paris pour réclamer une revalorisation des consultations. AFP - EMMANUEL DUNAND

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Médecins et biologistes du secteur privé ont fermé cabinets et laboratoires ce jeudi et vendredi en France, les premiers pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter un « coup de rabot » budgétaire.