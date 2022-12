France: Élisabeth Borne précise les contours de la réforme des retraites

La cheffe du gouvernement a défini une feuille de route laissant peu de marge de manœuvre. AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Première ministre a présenté jeudi 1er décembre dans une interview au Parisien les premières pistes privilégiées par le gouvernement et le dossier est au cœur de la rencontre ce vendredi 2 décembre entre la Première ministre et son cabinet avant de nouvelles concertations avec syndicats, organisations patronales et partis d'opposition.