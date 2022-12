France: l’hôpital de Versailles, victime d’une cyberattaque, limite l’accueil des patients

L'hôpital de Versailles, en région parisienne, est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Ses activités et l'accueil des patients sont perturbés. La direction recommande de ne pas s'y rendre et a déjà entamé le transfert de certains malades.

Publicité Lire la suite

Un système informatique bloqué, des prescriptions écrites à la main, cette cyberattaque a paralysé l'ensemble des réseaux du centre hospitalier de Versailles. L'établissement fonctionne désormais en mode dégradé, ses urgences sont fermées sauf pour ceux qui s'y présentent spontanément et plusieurs patients ont déjà été transférés vers d'autres hôpitaux, « les plus lourds » (trois du service réanimation et trois de celui de néonatologie), selon le ministre de la Santé, et d'autres transferts pourraient avoir lieu. Le Samu n'est quant à lui pas affecté.

Prendre en otage la santé des Français est inadmissible. J’étais ce soir avec @jnbarrot auprès des équipes de l’hôpital André-Mignot, victime d’une cyberattaque. Tous nous moyens sont déployés aux côtés des professionnels mobilisés pour assurer la prise en charge des patients. pic.twitter.com/pffcRJh8q5 — François Braun (@FrcsBraun) December 4, 2022

Déjà l'hôpital de Corbeil-Essonnes

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion, accès et maintien dans un système numérique mis en œuvre par l'État, introduction de données et entrave à ce système, le tout en bande organisée. La direction a également porté plainte et une enquête est ouverte, confiée aux enquêteurs de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité.

C'est la deuxième attaque majeure contre un établissement de santé après celle contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août dernier. Les pirates réclamaient alors 10 millions de dollars de rançon, faute de quoi ils diffusaient des informations confidentielles des patients. Une menace mise à exécution en septembre. Il a fallu deux mois à l'hôpital pour retrouver un fonctionnement normal.

On ne sait pas encore si l’hôpital de Versailles est également la cible d'une demande de rançon, mais le ministre de la Santé a précisé que l'attaque a rapidement été détectée et rassure sur le fait que l'ensemble des mesures de protection ont été mises en œuvre. Depuis quelques mois, hôpitaux et systèmes de santé en France ont été victimes de cyberattaques de la part de groupes de hackers qui ont bloqué ou divulgué des informations confidentielles sur leurs patients et mis des équipements hors-service.

►À lire aussi: Cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes: les hackers ont diffusé des données

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne