France: le gouvernement prépare le terrain avant le projet de loi asile-immigration

Les associations sceptiques sur la création d’un titre de séjour pour les métiers en tension

L'une des mesures phares du futur texte concernant les étrangers en situation irrégulière, c'est la création d'un titre de séjour des métiers dits « en tension ». Mais pour l'instant, cette mesure reste floue car « on ne sait même pas combien de personnes cela peut concerner », estime Fanélie Carrey-Conte de l'association de défense des droits des étrangers, la Cimade.

« On a eu l’impression qu’il y a eu des avancées, puis des reculs et que le gouvernement oscillait entre une forme d’ouverture, mais en même temps, dès qu’il y avait une crainte dans la société, on revenait en arrière en disant "il faut se rassurer ce ne sera qu’un nombre réduit de personnes" », ajoute-t-elle. Selon elle, les régularisations doivent être considérées « de manière plus globale » car « aujourd’hui, des milliers de personnes sans-papier vivent dans la précarité et ça n’a aucun sens ».



Bchira Ben Nia, à la tête du collectif des sans-papiers 75, est, elle aussi, inquiète. « Pour nous, c’est une régression », assène-t-elle. Et d’ajouter : « On parle d’une carte d’un an, renouvelable tant que le métier est en tension. Mais on ne sait pas encore quels sont les métiers en tension. Or, si la personne sans papiers travaille déjà dans ce métier, c’est que c’est un métier en tension car il n’était pas fait par les autres ».