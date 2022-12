Procès Sarkozy: les fameuses écoutes avec Me Herzog diffusées pendant l'audience

L'ancien président français Nicolas Sarkozy arrive au tribunal pour son procès en appel pour tentative de corruption d'un magistrat en échange d'informations sur une affaire judiciaire dans laquelle il était impliqué, lundi 5 décembre 2022 à Paris. AP - Francois Mori

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Paris, deuxième jour du procès en appel de Nicolas Sarkozy et deux autres protagonistes de l'affaire Paul Bismuth, à savoir Thierry Herzog et Gilbert Azibert, condamnés pour trafic d'influence et corruption en première instance. Ce mardi 6 décembre, pour la première fois, la cour a diffusé les fameux enregistrements des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, où la vie privée des deux hommes se mêle aux démêlés judiciaires de l'ancien président.