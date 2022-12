France: une recrudescence d'infections graves à streptocoque A qui pose question

Comme le Royaume-Uni, la France observe une hausse inhabituelle du nombre d'infections graves à streptocoque A. Au cours des quinze derniers jours, au moins huit enfants ont été hospitalisés en réanimation, parmi lesquels deux sont décédés. Trois cas adultes ont été signalés, et on note un décès parmi eux. Les autorités sanitaires ont averti les soignants et les appellent à la vigilance.

Le streptocoque A est une bactérie, responsable le plus souvent d'infections bénignes (angine, scarlatine notamment). Fièvre, maux de gorge, éruptions cutanées sont les symptômes les plus courants, mais on peut être porteur du germe sans avoir de signe.

Située au niveau de la gorge, la bactérie peut pénétrer dans certains organes, et peut alors provoquer des infections graves. Ces formes sévères sont rares ; lorsque qu'elles sont repérées tard, elles peuvent être mortelles.

En France, on observe une recrudescence de formes graves et de décès depuis quelques semaines. Les autorités sanitaires demandent donc aux soignants d'être vigilants sur le diagnostic ; détecté tôt, ce type d'infection se soigne facilement par un antibiotique courant, l'amoxicilline. Les autorités demandent aussi de surveiller l'entourage familial des patients, car le streptocoque peut se transmettre.

Autre motif d'inquiétude : les tensions d'approvisionnement sur l'amoxicilline, en particulier les formes pédiatriques.

Cette augmentation inhabituelle du nombre de cas graves ne serait pas due à l'émergence d'une souche plus virulente, selon les premières investigations rapportées par les autorités de santé. Les cas sévères étudiés « n'ont pas de lien entre eux », précise la Direction générale de la santé dans un message aux professionnels de santé. Cependant, les analyses vont se poursuivre. Il est demandé aux soignants de transmettre les prélèvements positifs.

Cette situation se produit alors que la France traverse un automne inédit du point de vue sanitaire : des virus respiratoires, en plus du SARS-CoV2, semblent cohabiter plutôt que se succéder ; le pays est confronté à une épidémie précoce et très intense de bronchiolite, jamais vue depuis plus de dix ans, et qui sature depuis plusieurs semaines les services pédiatriques à l'hôpital.

Est-ce lié au fait que les mesures barrière prises ces dernières années pour lutter contre le Covid ont réduit le nombre de personnes touchées et donc immunisées par ces virus, et qu'ils se diffusent désormais plus facilement en l'absence quasi-totale de mesures de prévention ? C'est une hypothèse, mais qui ne fait pas l'unanimité. Autre aspect inhabituel : la grippe fait une entrée en scène précoce.

