TotalEnergies de nouveau devant la justice pour ses projets pétroliers en Ouganda et Tanzanie

TotalEnergies est accusé par plusieurs ong françaises et ougandaises de non-respect du devoir de vigilance. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La firme française TotalEnergies était devant la justice française ce mercredi 7 décembre suite à une action en justice lancée en 2019 par un groupement de six ONG françaises et ougandaises contre le projet pétrolier de Total en Ouganda et en Tanzanie. Après différents renvois procéduraux, les avocats des deux parties ont pu plaider. Résumé d’audience avec Charlotte Cosset.